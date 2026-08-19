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Sarı hatın gölgesinde hayat: Gazze'de sivillerin hayatta kalma mücadelesi

Sarı Hat çevresindeki Filistinliler, ev yıkımı, su ve gıda kıtlığıyla gece saldırıları altında barınma mücadelesi veriyor; birçok aile sığınak bulamıyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sarı hatın gölgesinde hayat: Gazze'de sivillerin hayatta kalma mücadelesi

Sarı Hat çevresinde ağır koşullar

İsrail ordusunun Ekim 2025’te uyguladığı ateşkes düzenlemesi kapsamında Gazze Şeridi’nin yüzde 53ünü kontrol altına alarak oluşturduğu "Sarı Hat", bölgedeki sivil yaşamı kökten etkiledi. Sarı Hat, büyük sarı beton bloklarla belirlenen ve İsrail güçlerinin bulunduğu alanlarla Filistinlilerin yaklaşmasının yasaklandığı sınır hattını ifade ediyor. Beton blokların batıya doğru taşınmasıyla İsrail güçleri Gazze'de daha fazla alanı denetim altına aldı; bunun çevresinde yaşayan ailelerin günlük hayatı ise şiddetli sınırlamalara ve sürekli risklere dönüştü.

Evlerini kaybedenlerin durumu:

Gazze’nin merkezinde, Deir el-Balah’ın doğusundaki yerleşimlerde yaşayan aileler gece saatlerinde açılan ateş, buldozerlerle arazilerin tahrip edilmesi ve ev yıkımlarıyla yüzleşiyor. Bölgedeki sakinler barınma, gıda ve temiz su eksikliğiyle mücadele ediyor; birçok aile için güvenli bir alternatif yer veya sığınak bulunmuyor. Bu koşullar, aileleri geride kalmaya mecbur bırakıyor.

Saddam Al-Louh evinin savaşta yıkıldığını, babasını, amcasını ve kuzenlerini kaybettiklerini söylüyor. Al-Louh, evinin Sarı Hat’a yaklaşık 15 metre uzaklıkta olduğunu belirtiyor ve ‘Bu bölgedeki evlerimizde kalmakta ısrar ettiğimiz için İsrail işgal güçleri babamı, amcamı ve kuzenlerimi öldürdü’ ifadeleriyle yaşanan kayıpları aktarıyor. Gidecek başka yerleri olmadığını vurgulayan Al-Louh, ihtiyaçların çadırlardan yiyeceğe ve temiz suya kadar uzandığını söylüyor ve bölgeyi terk etmeyeceğini belirtiyor.

Geceleri artan tehditler ve yardım eksiklikleri:

Deir el-Balah’ın doğusundaki Ebu Miri bölgesinden Homam Khaled, özellikle geceleri yaşananları şöyle anlatıyor: 'Geceleri işgal güçlerinin buldozerleri, yoğun silah sesleri eşliğinde Sarı Hat yakınındaki tarım arazilerini yıkıyor. Her gece terör içinde yaşıyoruz.' Khaled, bölgede kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da dahil olduğu geniş bir nüfusun bu durumdan etkilendiğini ve ciddi psikolojik baskı altında olduğunu vurguluyor.

Bölge sakinleri, güvenlik tehditlerinin yanı sıra insani yardımın yetersizliğinden de yakınıyor. Khaled, 'Gıda, içme suyu ve çadır konusunda ciddi bir kıtlık var' diyerek temel ihtiyaç maddelerinin eksikliğine dikkat çekiyor. Ayrıca sığınacak alternatif bir yer olmamasının, insanların yerlerinden edilme tehdidine rağmen kalmayı seçmelerine yol açtığını belirtiyor: 'Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Başka bir sığınağımız yok.'

Yerel halkın anlattıkları, Sarı Hat uygulamasının sadece coğrafi bir sınır oluşturmanın ötesinde günlük yaşamın tüm unsurlarını nasıl etkilediğini gösteriyor. Evlerin yıkılması ve tarım arazilerinin tahribi, hem barınma hem de geçim kaynaklarına doğrudan zarar veriyor. Temel hizmetlerin aksamasıyla birlikte aileler hem fiziksel hem de ekonomik açıdan kırılgan hale geliyor.

Sivil halkın çağrısı açık: korunma ve insani yardım. Bölgedeki aileler, çadırlara, düzenli yiyecek ve temiz su teminine acil ihtiyaç duyduklarını belirtiyor ve uluslararası aktörlerden haklarının korunması için müdahale bekliyorlar. Buna karşın birçok aile, sahip oldukları araziler ve evler nedeniyle tüm risklere rağmen bölgeyi terk etmiyor.

Gazze merkezindeki Sarı Hat çevresinde yaşananlar, sınırlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalışan sivillerin durumunu özetliyor: sürekli bir tehlike algısı, temel ihtiyaçlarda yetersizlik ve alternatif barınak eksikliği. Bu koşullar, bölgedeki insani krizin derinliğini ortaya koyuyor ve uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin yüzde 53’ünü işgal ederek oluşturduğu Gazze’nin merkezindeki...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin yüzde 53’ünü işgal ederek oluşturduğu Gazze’nin merkezindeki Sarı Hat çevresinde yaşayan Filistinliler, gece saatlerinde açılan ateş, evlerin ve tarım arazilerinin yıkılması ile barınma, gıda ve temiz su eksikliği arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Evlerini ve topraklarını terk edecek güvenli bir yer bulamayan aileler, tüm risklere rağmen bölgede kalmaya devam ediyor.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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