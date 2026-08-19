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Tarım mevsiminde sahada: mevsimlik işçilere sağlık ve sosyal destek programı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de mevsimlik tarım işçileri ve ailelerini ziyaret ederek sağlık taraması, atölye, spor ve temizlik çalışmaları yaptı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Emre Koç

Tarım mevsiminde sahada: mevsimlik işçilere sağlık ve sosyal destek programı

Büyükşehir'in sahada programı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla İnegöl'ün Çitli Mahallesi'nde yeni bir program başlattı. Etkinlik, kent genelinde hasat döneminde kent dışından gelen işçilerin durumunu yakından izlemek ve ihtiyaç duyulan hizmetleri hızlıca ulaştırmak üzere planlandı.

Program kapsamı:

Koordinasyonu Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı üstlendi; uygulamaya Kültür, Sanat ve Sosyal İşler, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Sosyal Hizmetler, Sağlık İşleri, Veteriner İşleri daire başkanlıkları ile Bursa Kent Konseyi katkı sağladı. Ekibin çalışmaları arasında çocuklar için atölyeler, spor aktiviteleri ve film gösterimi, işçiler ve aileleri için sağlık taramaları ile yaşam alanlarında temizlik ve ilaçlama yer aldı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bursa’mız, tarım kenti kimliğiyle ülkemizin önemli üretim üslerinden biridir. Özellikle sebze ve meyve hasadında ihtiyaç duyulan iş gücü, ülkemizin farklı bölgelerinden gelen mevsimlik işçiler tarafından karşılanıyor. Her yıl hasat döneminde ülkemizin farklı bölgelerinden yaklaşık 20 binden fazla mevsimlik işçi Bursa’mıza geliyor. Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İnegöl gibi üretimin yoğun olduğu ilçelerimize gelen mevsimlik işçilerimizin sorunlarının giderilmesi ve taleplerinin karşılanması için hassasiyetle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartlarını yakından takip ederek kapsamlı planlamalarla ihtiyaç duydukları hizmeti sağlamaya gayret ediyor".

Etkinlikte işçi ve aileleri çalışmalar için teşekkür ederken, programı Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast da takip etti.

Takvim ve sonraki ziyaretler:

Ziyaretler İnegöl'ün ardından Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde devam edecek. Program kapsamında 24 Ağustos'ta Mustafakemalpaşa Koşuboğazı Mahallesi'nde, 27 Ağustos'ta ise Yenişehir Menteşe Mahallesi'nde ailelerle bir araya gelinecek. Belediye ekipleri, hasat döneminde gelen mevsimlik işçilerin taleplerini yerinde dinlemeye ve hizmetleri sürdürmeye devam edecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE AİLELERİNİN İHTİYAÇLARININ YERİNDE TESPİT...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE AİLELERİNİN İHTİYAÇLARININ YERİNDE TESPİT EDİLMESİ, ÇOCUKLARIN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BULUŞTURULMASI VE AİLELERLE DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA PLANLADIĞI PROGRAMLARI İNEGÖL’ÜN ÇİTLİ MAHALLESİ’NDE BAŞLATTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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