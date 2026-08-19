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Bayraktaroğlu ile Al-Mannai telefonda ikili ilişkilere ve bölgesel gündeme vurgu yaptı

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katarlı mevkidaşı Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüşüp ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeleri ele aldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayraktaroğlu ile Al-Mannai telefonda ikili ilişkilere ve bölgesel gündeme vurgu yaptı

Bayraktaroğlu ile Al-Mannai telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.

görüşmede ele alınan konular:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

resmi açıklama ve bağlam:

TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama, görüşmenin içeriğine dair bilginin resmî kanal üzerinden duyurulduğunu gösterdi. Bu tür üst düzey telefon temasları, iki ülke arasındaki askeri iletişimin sürdürülmesi ve bölgesel gelişmelerin takip edilmesi açısından önem taşıyor.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KATAR GENELKURMAY BAŞKANI KORGENERAL JASSİM...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KATAR GENELKURMAY BAŞKANI KORGENERAL JASSİM BİN MOHAMMED AL-MANNAİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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