Bayraktaroğlu ile Al-Mannai telefonda ikili ilişkilere ve bölgesel gündeme vurgu yaptı

Bayraktaroğlu ile Al-Mannai telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.

görüşmede ele alınan konular:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

resmi açıklama ve bağlam:

TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama, görüşmenin içeriğine dair bilginin resmî kanal üzerinden duyurulduğunu gösterdi. Bu tür üst düzey telefon temasları, iki ülke arasındaki askeri iletişimin sürdürülmesi ve bölgesel gelişmelerin takip edilmesi açısından önem taşıyor.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KATAR GENELKURMAY BAŞKANI KORGENERAL JASSİM BİN MOHAMMED AL-MANNAİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ.