Becirman mevkiinde takla atan araç: Gercüş'te 2 yaralı

Becirman mevkiinde hafif ticari araç takla attı
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyü mevkiinde bir hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza ve müdahale
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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