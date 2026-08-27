Adana'da kapalı yetiştirme düzenine darbe: 198 kenevir kökü ve 538 gram kubar ele geçti

Operasyonun ayrıntıları:

Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ile Çukurova, Yüreğir ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlıklarının ortak yürüttüğü çalışmada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı müdahalede bulundu.

ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda 538 gram kubar esrar, 198 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile birlikte, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde kayıt altına alındı ve incelenmek üzere muhafaza edildi.

yakalananlar ve soruşturmanın seyrine dair:

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği, soruşturmanın derinleştirilerek örgütlü ya da bireysel üretim/faaliyet bağlantılarının araştırıldığı bildirildi. Uzmanlar, kapalı mekanlarda kullanılan iklimlendirme ekipmanının tespitinin, üretimin iç mekânda planlandığına işaret ettiğini belirtiyor.

Adana jandarması, bölgedeki benzer olaylarla mücadeleyi sürdüreceğini ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik denetimlerin yoğunlaştırılacağını açıkladı.

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı