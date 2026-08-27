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Antalya villasında sahte polisle 4 milyon dolarlık kripto transferi iddiası

Sahte polis kıyafetiyle villaya girilip tehdit edilen mağdurun yaklaşık 4 milyon dolar değerinde kripto göndermeye zorlandığı iddiası mahkeme gündeminde.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya villasında sahte polisle 4 milyon dolarlık kripto transferi iddiası

davanın seyri:

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar hakkında birden fazla kişi tarafından gece vakti nitelikli yağma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi. Mahkeme sürecinde mağdur ve tanıkların ifadeleri alındı.

mağdurun ifadesi:

Müşteki villa sahibi Cem T. tercüman eşliğinde verdiği ifadede, sabaha karşı villaya gelen kişileri ilk anda polis sandığını, siyah takım elbiseli ve İngilizce konuşan kişinin kendisini tehdit ettiğini anlattı. Cem T. kendisine ve ailesine zarar verileceği korkusuyla bilgisayarındaki kripto varlıkları sanıkların verdiği adreslere göndermeye zorlandığını belirtti. Gönderilen varlıkların döviz karşılığı fiyatları değişkenlik gösterse de transferlerin toplamının dolara çevrildiğinde yaklaşık 4 milyon dolar olduğuna ilişkin beyan verdi.

Cem T. ifadesinde ayrıca kendisinden önce 200 milyon dolar istendiğini, sanıkların yalnızca büyük kripto paralar olan bitcoin ve ethereum taleplerine odaklandıklarını, önce ethereum göndermeyi başardığını, bitcoin transferlerinde ise teknik sorunlar yaşadığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi. Mağdur belirli transferleri ve yaklaşık rakamları hatırladığını, küçük coinlerden de 65 bin dolar değerinde bir ödeme yapıldığını aktardı. Cem T. bazı sanıkları teşhis etti; siyah takım elbiseli ve İngilizce konuşanın sanık M.E.A.M., video görüşmesinde konuştuğu kişinin sanık A.M. olduğu ifade edildi.

diğer müştekilerin anlatımı ve tespitler:

Müşteki Sinem T. kapıya gelenler arasında polis kıyafeti giyenlerin bulunduğunu, sanık Ö.K.'nın arama kararı gösterdiğini ve kendisinin Ö.K. ile İ.E. tarafından odada tutulduğunu iddia etti. Sinem T. siyah ceketli olarak tarif ettiği M.E.A.M. tarafından eşi üzerinden tehdit edildiğini ve İ.E.'nin evden ayrılırken şikâyet etmeme uyarısı yaptığını anlattı. Sinem T. ayrıca eski komşu K.A.'nın olayla bağlantısı olduğundan şüphelendiğini belirtti; K.A. bu iddiayı reddetti.

sanık savunmaları ve mahkeme kararları:

Sanıklar saldırı, cebir veya yağma suçlamalarını reddetti. İ.D. yazılı savunmasında pişman olduğunu belirtti ve duruşmada birlikte oturduklarını iddia ettiği görüşmeyi anlattı. İ.E. kimseyi tehdit etmediğini, cebir ve şiddet uygulamadığını, para veya değerli eşya almadığını savundu. M.E.A.M. ve A.M. ise alacak iddiasıyla hareket ettiklerini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, taraf beyanlarının tamamlanmasının ardından Ö.K., A.M., K.A. ve İ.D.'nin olaydan bir gün önceki telefon görüşme ve baz istasyonu kayıtlarının elde edilmesine karar verdi. Ayrıca İ.M., İ.D., A.M., S.A., A.D., A.R.A., İ.E., M.E.A.M. ve Ö.K. hakkında tutukluluk hallerinin, A.B., E.A., E.K. ve K.A.M. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Villaya sahte polis baskınıyla 4 milyon dolarlık kripto transferi

Villaya sahte polis baskınıyla 4 milyon dolarlık kripto transferi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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