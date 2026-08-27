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Virajı alamayan ot yüklü kamyonet Tekman'da devrildi: iki kişi hafif yaralandı

Tekman'da sabah saatlerinde Işıklar mevkiinde keskin virajı alamayan ot yüklü kamyonet devrildi; B.S. ve Y.D. hafif yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Virajı alamayan ot yüklü kamyonet Tekman'da devrildi: iki kişi hafif yaralandı

Virajı alamayan ot yüklü kamyonet Tekman'da devrildi

Erzurum'un Tekman ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, virajı alamayan ot yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden gelen ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Tekman-Hınıs kara yolunun 9. kilometresi Işıklar mevkiinde gerçekleşti. Küllü Mahallesi'nden Toptepe Mahallesi'ne ot nakliyesi yapan kamyoneti, sürücü B.S. idare ediyordu. Araç, 33 AFG 401 plakalı kamyonet olup, keskin virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada can kaybı yaşanmadı; araçta bulunan B.S. ile Y.D. hafif yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her ikisi de Tekman Şehit Muhammet Binici Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri, ileri tetkik ve tedbir amaçlı kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili tahkikat başlattı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE OT YÜKLÜ KAMYONETİN VİRAJI ALAMAYARAK YAN YATMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE OT YÜKLÜ KAMYONETİN VİRAJI ALAMAYARAK YAN YATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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