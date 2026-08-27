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Market vitrinine giren otomobilin Afyonkarahisar görüntüleri ortaya çıktı

Afyonkarahisar Bolvadin'de kontrolden çıkan 26 ALN 778 plakalı otomobil zincir marketin cam ve kapısına girerek maddi hasara yol açtı, görüntüler kaydedildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Market vitrinine giren otomobilin Afyonkarahisar görüntüleri ortaya çıktı

Market vitrinine giren otomobilin Afyonkarahisar görüntüleri ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Lala Sinan Paşa Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobilin zincir markete daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 26 ALN 778 plakalı araç önce sokağa kaydı, ardından kaldırıma çarparak marketin cam, kapı ve vitrinini kırarak iş yerine girdi.

kazanın an be an kaydı:

Görüntülerde aracın önce sokakta savrulduğu, daha sonra kontrolünü kaybederek kaldırıma vurduğu ve markete girdiği görülüyor. Kamera kayıtları, çarpmanın şiddetiyle vitrin camlarının parçalandığını ve aracın iş yerine doğru ilerlediğini saniye saniye aktarıyor. Olay sırasında marketin açık olmaması büyük olası bir faciayı önledi.

kazanın ardından gelişmeler:

Kazada maddi hasar oluşurken, ölüm ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Araçtan çıkan iki kişinin görüntülerde görüldüğü, çevredekilerin ise araçtan inenlere yardım etmeye çalıştığı kayıtlarda yer alıyor. Marketin cam ve vitrininde oluşan kırılma ile iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayın nedenine ve sürücünün durumuna dair soruşturma sürüyor; güvenlik kamerası görüntüleri kazanın seyrini belgeleyen önemli kanıt olarak kayıtlara geçti.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ZİNCİR MARKETİN ŞUBESİNDEN İÇERİYE GİRDİĞİ ANLAR...

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ZİNCİR MARKETİN ŞUBESİNDEN İÇERİYE GİRDİĞİ ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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