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Gençlere yeni sahne: Darıca'ya 50 dönümlük spor köyü ve kapsamlı kompleks

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı desteğiyle 50 dönümlük spor köyü ve Atatürk Caddesi Spor Kompleksi inşa ediliyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlere yeni sahne: Darıca'ya 50 dönümlük spor köyü ve kapsamlı kompleks

Projenin kapsamı:

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapımı süren Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ile Darıca Spor Köyü projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte sahada incelemelerde bulundu ve ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tesislerde neler olacak:

Atatürk Caddesi Spor Kompleksi kapsamında çok amaçlı spor salonu, basketbol, voleybol ve tenis sahaları ile 2 futbol sahası ve atletizm parkuru yer alacak. Yaklaşık 50 dönümlük alanda planlanan Darıca Spor Köyü ise nizami futbol sahası, atletizm pisti, tribün, soyunma odaları ve ofisler, sporcu kamp ve eğitim merkezi ile tenis kortunu bünyesinde barındıracak.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi:

İncelemeler sonrasında açıklama yapan Başkan Muzaffer Bıyık, ilçenin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bıyık, tesisler tamamlandığında çocukların ve gençlerin modern alanlarda spor yapma imkanına kavuşacağını vurguladı ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da kentteki gençlerin daha modern ve nitelikli imkanlara kavuşmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, projeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Genel olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı desteğiyle hayata geçirilen bu yatırımların tamamlanmasıyla Darıca'nın spor tesisleri önemli ölçüde yenilenecek ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verecek.

KOCAELİ&#039;NİN DARICA İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ATATÜRK CADDESİ SPOR KOMPLEKSİ VE DARICA SPOR KÖYÜ...

KOCAELİ'NİN DARICA İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ATATÜRK CADDESİ SPOR KOMPLEKSİ VE DARICA SPOR KÖYÜ PROJELERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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