Beklenen rekolte artışı gerçekleşmedi: yağmur, dolu ve sıcaklık Bursa siyah incirinde verimi düşürdü

İklim koşulları üretimi olumsuz etkiledi:

Antalya'nın İbradı ilçesi, Ürünlü Mahallesi'nde yetişen Bursa siyah inciri bu yıl beklenen rekolte artışını yakalayamadı. Mahallede üretim yapan Mesut Şanlı, sezon başında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış beklentisi olduğunu ancak hava koşullarının bu beklentiyi bozduğunu söyledi. Ağaçlardaki ham incirler sezon başında iyi görünürken, sonraki dönemlerde artan sıcaklık, yağmur ve dolu etkisiyle ürün dökülmesi yaşandı.

Beklenen ve gerçekleşen rekolte:

Şanlı'nın bahçesinde 200 Bursa siyah incir ağacı bulunuyor. Geçen yıl aynı bahçeden yaklaşık 15 ton ürün alındığını belirten üretici, bu yıl 7-8 ton arasında hasat beklediklerini, bunun da neredeyse yüzde 50 oranında bir düşüşe işaret ettiğini aktardı. Bahçenin toplam alanı 20 dönüm ve yaklaşık 80 ağacın gençleştirme çalışmaları kapsamında olması da toplam verimi etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Nedenler ve hasat beklentisi:

Şanlı, verim kaybında en önemli etkenleri aşırı sıcaklıklar, yaz yağmurları, dolu ve erkek incirlerin erken kuruması olarak açıkladı. Erkek incirlerin kuruması nedeniyle tohumlama sorunları yaşandığını ve bunun da meyve dökülmesine yol açtığını belirtti. Buna karşın ağaçlarda daha seyrek meyve olması nedeniyle kalan incirlerin daha iri ve kaliteli olacağı, lezzet ve aromada artış bekledikleri vurgulandı. Üreticinin verdiği bilgiye göre bölgedeki Bursa siyah incirinin doğal yöntemlerle yetiştirildiği; fenni gübre yerine hayvan gübresi kullanıldığı, ürünün aroma ve kalitesinin öne çıktığı ifade edildi.

Hava şartları nedeniyle hasadın yaklaşık bir ay gecikeceği, hasadın eylül ayının ilk haftasında başlayıp ay sonuna dek süreceği tahmin ediliyor. Üreticiler, düşük rekoltenin fiyatları yukarı çekmesinden endişe ederken, daha iri ve kaliteli incirlerin tüketiciden yoğun talep görmesini bekliyor.

İBRADI İLÇESİNDE BURSA SİYAH İNCİRİ ÜRETİCİSİ, BU YIL BEKLEDİĞİ REKOLTE ARTIŞINI YAKALAYAMAD