İhracatta tarihî rekora ulaşıldı; Bilecik yatırımlarla güçleniyor

Bakan Bolat'ın değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik Yeni Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen STK istişare toplantısında Türkiye'nin dış ticat ve bölgesel yatırımlardaki son durumuna ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Bakan Bolat, bakanlık olarak Bilecik'in üretim kapasitesini artırmak, firmaların yeni pazarlara ulaşmasını kolaylaştırmak ve ihracatçılarının rekabet gücünü geliştirmek üzere iş dünyasıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

2025'te ihracatta rekor ve hizmetlerde ivme:

Bakan Bolat, 2025 yılı itibarıyla mal ihracatının 273,2 milyar dolar seviyesine çıkarıldığını belirterek bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek mal ihracatı olduğunu ifade etti. Hizmetler ihracatında da güçlü bir büyüme gözlendi; 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2024 sonunda 117,2 milyar dolar seviyesine ulaşmış, 2025'te ise yüzde 4,6 artışla 122,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve hizmetleri birlikte ele alındığında 2025 yılı sonu itibarıyla toplam ihracat hacmi 396 milyar dolar olarak açıklandı. Bakan, temmuz ayında tarihin en yüksek temmuz ihracatına ulaşıldığını, temmuz ihracatının 25,621 milyon dolar olduğunu ve yılın ilk 7 ayında ihracatın 161,6 milyar dolar seviyesine çıktığını kaydetti. Ayrıca yıllıklandırılmış mal ihracatının 278,6 milyar dolar, mal ve hizmet ihracatının yıllıklandırılmış toplamının ise 401,1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ekonomik büyüklük ve dış ticaret göstergeleri:

Bakan Bolat, milli gelirin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydettiğine ve böylece 23 çeyrek üst üste büyüme serisinin sürdüğüne dikkat çekti. Ekonominin büyüklüğünün 1 trilyon 639 milyar dolar düzeyine ulaştığını söyledi. 2025'te mal ithalatının 365,5 milyar dolar olduğunu, Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığının 60,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve cari işlemler açığının GSYİH içindeki payının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,4'e gerilediğini aktardı.

Bilecik'e yatırımlar, ihracat ve esnaf destekleri:

Bilecik özelinde Bakan Bolat, ilin köklü tarihi, sanayi kültürü ve stratejik konumunun Türkiye Yüzyılı hedeflerinde önemli rol oynayacağını belirtti. 2023 sonu itibarıyla Bilecik'e sağlanan yatırım ve desteklerin 91 milyar lirayi aştığını, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında da yatırım hamlesinin sürdüğünü ifade etti. 2025'te toplam yatırım bedeli 18,7 milyar lira olan 466 proje uygulandığı; bunların 348'inin tamamlandığını; 2026 temmuz itibarıyla ise toplam yatırım tutarının 21,4 milyar lira ve 269 proje ile sürdüğünü aktardı.

Bilecik'in dış ticaret performansına dair veriler de paylaşıldı: 2025 yılında ilin ihracatı yaklaşık 1,2 milyar dolar olurken, 2026'nın ilk yedi ayında bu rakam 636 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Merkez illerine göre 2025'te Bilecik'in ihracatı 111,7 milyon dolar, 2026'nın ilk yedi ayında ise 56,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İthalat tarafında 2025'te 95,9 milyon dolar, 2026 ocak-temmuz döneminde 89,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025'te ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 116,5, 2026'nın ilk yedi ayında ise yüzde 63,1 olarak ifade edilmiştir.

Esnaf ve sanatkârlara ilişkin desteklere de değinilen konuşmada, Bilecik'te temmuz sonu itibarıyla 11 esnaf ve sanatkarlar odası ile 6 bini aşkın esnaf bulunduğu belirtildi. Gelir kaybı ve kira desteği kapsamında Türkiye genelinde sağlanan 4,6 milyar TL tutarındaki destekten Bilecik'te yaklaşık 12,1 milyon TL faydalanıldığı, 3 bin ve 5 bin TL tutarındaki ödemeler kapsamında ise Türkiye genelinde 4,3 milyar TLnin üzerinde ödeme yapıldığı, bu kapsamda Bilecik'te yaklaşık 11,3 milyon TL kullanıldığı aktarıldı.

Faiz indirimli kredi uygulamalarında 2025 içinde Bilecik'teki esnafa yaklaşık 471 milyon TL sağlayıldığı; 2026 temmuz sonu itibarıyla ise Bilecik'te faiz indirimli kredi kullanımının 278 milyon TL düzeyinde olduğuna dikkat çekildi. Türkiye genelinde aynı dönemde bu kalemde toplam 87,4 milyar TL tutarında kullandırım gerçekleştiği kaydedildi.

Kooperatiflere yönelik düzenlemeler ve finansman imkânları:

Bilecik'te kooperatifçiliğin önemine vurgu yapan Bolat, ilde toplam 125 kooperatif bulunduğunu ve bunların Bakanlık dağılımını paylaştı. KOOP-DES kapsamında bugüne kadar Bilecik'e yapılan ödemenin 422 milyon 440 bin 36 TL olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının tensipleri doğrultusunda KOOP-DES'ten yeniden faydalanabilmek için bekleme süresinin 2026'da 5 yıldan 4 yıla indirildiğini açıkladı.

Ayrıca kooperatiflerin finansmana erişimini güçlendirmek amacıyla, Ticaret Bakanlığı gözetiminde TESKOMB ile KGF A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında toplam 4,5 milyar TL kredi hacminin 2026 ocak itibarıyla 3 kamu bankası aracılığıyla KGF kefaleti sağlanarak kooperatiflerin kullanımına sunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakan Bolat'ın açıklamaları, Türkiye'nin ihracat kapasitesindeki güçlenme ile bölgesel yatırımları ve esnaf desteklerini aynı anda vurgulayarak hem makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmeye hem de yerel düzeydeki uygulamaların etkisine dikkat çekti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, BİLECİK'TE YENİ VALİLİK KONFERANS SALONU'NDA STK'LARLA İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI.