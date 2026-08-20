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Osmaniye’de uçuruma yuvarlanan araçta bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı

Ürün Yaylası girişinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç yaklaşık 50 metreden dereye yuvarlandı; kaza sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 21:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaniye’de uçuruma yuvarlanan araçta bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı

kaza detayları:

Osmaniye merkezine bağlı Ürün Yaylası girişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışmaları:

Kazazedeler, bölgeye intikal eden AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma operasyonu sırasında ekiplerin erişimi ve çıkarma çalışmaları öncelikli olarak yürütüldü.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Araçta bulunan Halil İbrahim Deprem ile Serkan İhsan V. sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Halil İbrahim Deprem hayatını kaybetti; Serkan İhsan V. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

HALİL İBRAHİM DEPREM HAYATINI KAYBETTİ

HALİL İBRAHİM DEPREM HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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