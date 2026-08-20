Vali Varol: Nazilli'nin sanayi ve ekonomik dönüşümüne destek sözü

vali varolun nazilli ticaret odası ziyareti:

Aydın Valisi Dr.Osman Varol, ilçe ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği Nazilli programı kapsamında Nazilli Ticaret Odasıa iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Emniyet Müdürü Erdal Esen ve İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ahmet Refik Özsoy ile birlikte katılan Vali Varol'u; Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Süleyman Gürbüz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Hüseyin Eren, Serkan Saygılı, Serkan Çelen ve Ali Aydın karşıladı.

odanın sunumu ve öncelikli projeler:

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından verilen brifingde, oda tarafından bugüne kadar hayata geçirilen projeler ve oda yetki alanındaki faaliyetler görsel sunum eşliğinde aktarıldı. Sunumda, özellikle Sümerbank Basma Fabrikası alanının atıl durumdan çıkarılarak tekrar ekonomiye kazandırılması projesi ile Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi için başlatılan teşebbüsler detaylandırıldı. Vali Varol, yürütülen çalışmaların bölgesel kalkınma açısından önemine vurgu yaparak bu projelere olumlu yaklaştığını ve teşebbüslerin sürdürülmesinin faydalı olacağını belirtti.

bölgesel kalkınma ve iş birliği beklentisi:

Ziyarette öne çıkan bir diğer nokta, oda yönetiminin üyelerden gelen talepleri düzenli olarak ilgili kurum ve makamlara aktardığının altının çizilmesi oldu. Başkan Arslan, Nazilli ve çevresindeki altı ilçenin oda sorumluluk alanı içinde olduğunu hatırlatarak Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte bölgenin kalkınması için gayret gösterdiklerini ifade etti. Vali Varol ise proje takip ve koordinasyonun önemine değinerek, kamu ve özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik yaklaşımın sürdürüleceğini söyledi.

Toplantı, mevcut projelerin ilerleyişinin gözden geçirilmesi ve öncelikli alanlarda ortak hareket etme kararlılığı ile son buldu. Ziyaret sırasında dile getirilen hedefler arasında, atıl alanların ekonomiye kazandırılması ve sanayi altyapısının genişletilmesi ön plana çıktı.

VALİ VAROL NAZİLLİ TİCARET ODASI’NA İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU