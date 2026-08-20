Bafra'da toprak yerine teknoloji: 63 bin metrekarelik serada üretim başladı

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde modern üretim dönemi

Samsun’un Bafra ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle altyapısı tamamlanan Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB)nde yüksek teknolojili topraksız tarım yatırımları üretim aşamasına geldi. Bölge, modern üretim teknikleriyle verimliliği artırmayı ve ürün kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

yatırım detayları:

OTB içinde arsa tahsisi yapılan iki büyük yatırımda üretim başladı. COŞ-KAR firması 35 bin metrekarelik alanda topraksız domates yetiştiriciliği gerçekleştiriyor. Diğer tarafta TT Farm ise 28 bin metrekare alanda topraksız çilek üretimine geçti. Toplamda 63 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen bu projeler, bölgedeki modern tarım kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

beklenen etkiler:

Yatırımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından sağlanan yatırım teşviklerinden yararlanıyor. Samsun Valiliği açıklamasında, bu projelerin kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımına, üretime, istihdama ve bölge ekonomisine katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı. Valilik ayrıca bölgedeki çalışmaların; gıda arz güvenliği, istihdam ve ekonomik kalkınma açısından tarımın taşıdığı çok boyutlu önemi ortaya koyduğunu belirtti.

Bafra Sera OTB’deki yatırımların büyümesiyle Samsun’un tarımsal üretim kapasitesinin modern ve teknolojik yöntemlerle daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Topraksız tarım uygulamalarıyla hem verim artışı hem de ürünlerde katma değer sağlanması planlanıyor.

BAFRA SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ'NDE, YÜKSEK TEKNOLOJİLİ TARIM YATIRIMLARI ÜRETİM AŞAMASINA ULAŞTI.