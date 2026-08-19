Büyükerşen ailesi Güzin Büyükerşen'i uğurladı

Güzin Büyükerşen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kardeşi Güzin Büyükerşen, 78 yaşında hayatını kaybettikten sonra kentte düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze namazı Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii Külliyesi’nde kılındı.

Tören ve defin süreci:

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze, defin için Esentepe Mezarlığı’na götürüldü. Ayrıca törenle ilgili bazı açıklamalarda cenazenin Asri Mezarlık’ta toprağa verildiği bilgisi yer aldı.

Katılımcılar ve törene ilgi:

Törene; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen, bazı belediye başkanları, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında yakınları ve katılımcılar taziyelerini iletti, kısa süreli anmalar yapıldı.

Cenaze töreni, kentteki yerel yetkililer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi; yakın çevre ve kamuoyundan gelen taziyelerle hayatı boyunca anılacağı vurgulandı.

ESKİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN 78 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞİ GÜZİN BÜYÜKERŞEN, KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN ASRİ MEZARLIK'TA TOPRAĞA VERİLDİ.