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Bandırma'da kuryelerden darp iddiasına toplu tepki

Bandırma'da dönerciyle çıkan kavgada yaralanan kuryenin darp edildiği iddiası, yaklaşık 60 kuryenin Cumhuriyet Meydanı'ndaki protestosuyla gündeme geldi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bandırma'da kuryelerden darp iddiasına toplu tepki

Bandırma'da kuryelerden darp iddiasına toplu tepki

Bandırma'da bir döner işletmesi ile kurye arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan kuryenin darbedildiği iddiası, meslektaşlarının tepkisini topladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

olayın ayrıntıları:

İddiaya göre kavga, Şehit Süleymanbey Caddesi üzerindeki döner işletmesinde meydana geldi. Tartışmanın büyümesiyle kuryenin başından darbe aldığı ve yaralandığı öne sürüldü. Yaralı kurye, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

kuryelerin talepleri ve açıklamaları:

Olayın ardından yaklaşık 60 kurye, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Kuryeler adına konuşan Sait Ocak, esnaf kuryelik sistemi kapsamında birçok sorumluluğun kuryelerin üzerine bırakıldığını ve iş koşullarında sorunlar yaşandığını vurguladı.

Ocak, yaşanan olaya ilişkin olarak Fırat isimli kuryenin önceki gün işletmede yemek yedikten sonra tartışma çıktığını, ertesi gün sipariş almak için gittiğinde kollarından tutulup bodrum kata çekilmeye çalışıldığını ve darbedildiğini ileri sürdü. Olay sırasında yardım etmeye çalışan başka bir kuryenin de saldırıya uğradığını belirten Ocak, bu kuryenin darp raporu aldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Basın açıklamasının sonunda kuryeler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve çalışma hayatında kuryelere yönelik benzer olayların tekrarlanmamasını talep etti. Konuyla ilgili yetkililerin inceleme başlattığı bildirildi.

BALIKESİR&#039;İN BANDIRMA İLÇESİNDE BİR DÖNER İŞLETMESİ İLE KURYE ARASINDA YAŞANAN KAVGANIN ARDINDAN...

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BİR DÖNER İŞLETMESİ İLE KURYE ARASINDA YAŞANAN KAVGANIN ARDINDAN YARALANAN KURYENİN DARBEDİLDİĞİ İDDİASI, YAKLAŞIK 60 KURYENİN KATILDIĞI BASIN AÇIKLAMASIYLA PROTESTO EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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