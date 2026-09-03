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belediyede hayali mesai iddiası: 34 milyonluk ödeme soruşturması

Bolu'da yürütülen soruşturmada, çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterilerek yükleniciye yaklaşık 34 milyon 288 bin 376 TL haksız ödeme yapıldığı iddia edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:50

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

belediyede hayali mesai iddiası: 34 milyonluk ödeme soruşturması

soruşturmanın kapsamı:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediyeye ait bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde bile çalışmış gibi evrak düzenlendiği tespit edildi. Soruşturmada, bu usulsüzlükler sonucu yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL tutarında fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri, personel ile şirket yetkililerinden oluşan toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aranan şüpheliler arasında halihazırda tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın da yer aldı.

operasyon ve gözaltılar:

Kararın ardından jandarma ekipleri 1 Eylül Salı günü 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, tutuklu bulunan Özcan dışındaki 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak üzere il ile ilçe jandarma komutanlıklarına götürüldü.

adliyeye sevk edilen şüpheliler:

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, belediye muayene ve kabul komisyonu üyeleri Ö.Y., T.Y. ve E.G., Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.Ö.Ö., Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C., İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö. ile Çevre Mühendisi S.E. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

BOLU BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, ÇALIŞMAYAN ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARININ...

BOLU BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, ÇALIŞMAYAN ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARININ ÇALIŞMIŞ GİBİ GÖSTERİLEREK YÜKLENİCİ FİRMAYA 34 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE HAKSIZ ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 22 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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