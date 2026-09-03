Batman'da sabah yangını sonrası büfe kullanılamaz hale geldi

Batman'da sabah yangını söndürüldü:

Batman’ın Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde, Cevher Sitesi'nin altında bulunan bir büfede sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak büfede maddi hasar oluştu.

İnceleme başlatıldı:

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BATMAN’IN BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE BİR BÜFEDE ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.