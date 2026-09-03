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Kaldırımda yürürken yedi metreden kapı düşen genç kadın: tedavi ve şikayet süreci

Karaman'da yürürken yaklaşık 7 metreden düşen PVC kapının ayağına isabet ettiği 20 yaşındaki Somali uyruklu Nujud Thabit, ameliyat oldu ve şikayetçi oldu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:21

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaldırımda yürürken yedi metreden kapı düşen genç kadın: tedavi ve şikayet süreci

Kaldırımda yürürken yedi metreden kapı düşmesi

Karaman'da öğle saatlerinde yürüyüş yapan 20 yaşındaki Somali uyruklu Nujud Thabit'in üzerine, bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı düştü. Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kapının, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen Thabit'in üzerine parçalar halinde düştüğü bildirildi.

Olay anında kapının altında kalmaktan son anda kurtulan genç kadın, sağ ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve Thabit ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

yaralanma ve tedavi süreci:

Hastanede yapılan kontrollerde genç kadının sağ ayağının baş parmağında kırık tespit edildi. Thabit, ameliyata alındı; doktorların, alçının yaklaşık bir ay boyunca kalması gerektiğini ve ilk üç hafta ayağını hareket ettirmemesi gerektiğini söylediklerini aktardı. Ayrıca dikişlerinin iki hafta sonra alınacağı ifade edildi.

Thabit, yaşadığı süreci anlatırken panik içinde olduğuna değindi: "Kaldırımda yürürken üzerime kapı düştü, ayağıma denk geldi. Sağ ayağımın baş parmağı kırıldı. O an pek bir şey hatırlamıyorum çünkü panik halindeydim. Otobüse binmek için çantamı karıştırıyordum. Üzerime bir şey düşeceğini hiç düşünmemiştim. Çok ani gelişti."

şikayet ve ifade süreci:

Olay sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Thabit, hastaneden taburcu olduktan sonra karakola giderek ifade verdi ve resmi şikayette bulundu. Genç kadın, ilk etapta şikayetçi olmayacağını belirttiğini ancak olayın ardından gerekli kontrollerin yapılmadığını ve ilgililer tarafından özür dilenmediği için şikayetçi olmaya karar verdiğini söyledi.

Yetkililerin kapının nasıl yerinden çıktığına ilişkin soruşturması sürüyor. Sağlık durumu ile ilgili verilen bilgiler, Thabit'in taburcu edildiği ancak iyileşme sürecinde dikkatli olması gerektiği yönünde.

KARAMAN’DA KALDIRIMDA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA YAKLAŞIK 7 METRE YÜKSEKLİKTEN ÜZERİNE PVC KAPI DÜŞEN 20...

KARAMAN’DA KALDIRIMDA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA YAKLAŞIK 7 METRE YÜKSEKLİKTEN ÜZERİNE PVC KAPI DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ SOMALİ UYRUKLU NUJUD THABİT, YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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