Kurşunlu'da traktör sulama havuzuna düştü: sürücü ağır yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi Çelikli mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, bahçesinde traktörle çalışan E.Y. (34) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör kontrolden çıkarak sulama havuzuna düştü ve sürücü ağır yaralandı.

kaza anı ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan E.Y., bölgeye çağrılan hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledildi. Yetkililer kazada sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Kazayla ilgili jandarma ve yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. İlk bulgular direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine işaret ederken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki araç kullanımında alınacak güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekildi.

Kazanın soruşturma sonuçları ve olası teknik bulgular yetkililer tarafından kamuoyuna aktarılacak. Bölge sakinleri ve tarım çalışanları için güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi öneriliyor.

KAZADA AĞIR YARALANAN E.Y. OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HAVA AMBULANSIYLA MALATYA TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ'NE KALDIRILDI.