Kavak Azaklı'da samanlık alevlere teslim oldu

Kavak'ta samanlık alev aldı

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Azaklı Mahallesi'nde, D.K.'ye ait bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Müdahale ve hasar:

Bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak samanlık kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

SAMSUN'UN KAVAK İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ.