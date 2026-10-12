Tire'de işe gidiyorum deyip evden çıkan genç iki gün sonra ölü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde iki gün önce işe gitmek üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Mustafa Saltuk Doğan (24)'ın cansız bedenine boş bir arazide ulaşıldı. Olay, ailenin kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarının ardından tespit edildi.

aramaya ilişkin gelişmeler:

Edinilen bilgiye göre Doğan, geçtiğimiz cuma sabahı saat 07.00 civarında evinden çıkarak işe gitmek üzere ayrıldı. Akşam mesai bitimine rağmen eve dönmeyen ve cep telefonuna ulaşılamayan genç için ailesi durumu şüpheli bularak polis ekiplerine başvurdu. Başvurunun ardından bölgede güvenlik birimleri tarafından geniş çaplı arama çalışmaları yürütüldü.

Arama ve arama çalışmalarına ailenin endişeli bekleyişi eşlik etti; ekiplerin arayışı dün gece saatlerinde sonuç verdi ve Doğan'ın içinde bulunduğu boş arazide cansız bedenine rastlandı.

inceleme ve soruşturma:

Olay yerinde görev yapan olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından Doğan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk bulgular doğrultusunda intihar ihtimali üzerinde duruluyor; konuyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

TİRE'DE 2 GÜNDÜR ARANAN 24 YAŞINDAKİ MUSTAFA SALTUK DOĞAN ÖLÜ OLARAK BULUNDU.