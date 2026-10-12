Sarıyer’de 8 gündür kayıp olan Yusuf Muhammet Aslan ormanlık alanda bulundu

İstanbul Sarıyer'de kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Yusuf Muhammet Aslan, ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Olay, Darüşşafaka Mahallesi'nde 7 Ekim Çarşamba günü ihbar üzerine ortaya çıktı.

Olay yeri ve müdahale:

İhbarı takiben bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Yusuf Muhammet Aslan olduğu teyit edildi.

soruşturmanın yönü ve adli süreç:

Aslan'ın cenazesi, olay yerindeki ön incelemelerin ardından kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek ve otopsi sonucu bekleniyor. Olayda şu aşamada intihar ihtimali üzerinde duruluyor; konuya ilişkin adli ve idari soruşturma sürüyor.

Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından ölüm nedenine ilişkin kesin bilginin paylaşılacağını bildirdi. Kayıtlar, Aslan’ın 29 Eylül’den itibaren kayıp olarak arandığını ve bulunana kadar 8 gün geçtiğini gösteriyor.

19 YAŞINDAKİ YUSUF MUHAMMET ASLAN, ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU