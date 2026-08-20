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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nden Koşukavak'a cinsiyetçi sözlere tepki

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Yalçın Koşukavak'ın Akyaka'daki sözlerini cinsiyetçi ve ayrımcı buldu; kulüpten kurumsal özür istedi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 23:13

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nden Koşukavak'a cinsiyetçi sözlere tepki

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama:

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın Akyaka'da düzenlenen tanışma toplantısında kadın gazetecilere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resmi bir açıklama yayımladı. Toplantıda dile getirilen sözler, hem salondakiler hem de ilçede görev yapan basın emekçileri arasında yoğun tepkiyle karşılandı.

Toplantıdaki ifadeler ve tepkiler:

Basın toplantısında Koşukavak'ın kadın gazetecilere yönelik söylediği ifadeler şu şekilde aktarıldı: "Sizde şimdi soru da yoktur. Bilsem kısırımı da altınımı da alırdım, gün yapardık". Bu sözler, kadın gazetecilerin mesleki yeterliliğini ve katkılarını cinsiyetleri üzerinden küçümseyen algılara yol açtı.

Ayhan yaptığı yazılı açıklamada, bu yaklaşımı ayrımcı ve cinsiyetçi olarak nitelendirdi. Açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Muğlaspor Kulübü’nün Akyaka’da düzenlediği tanışma toplantısında, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın meslektaşlarımıza yönelik kullandığı ayrımcı ve cinsiyetçi ifadeler, sadece o salonda bulunanları değil, Bodrum dahil tüm ilçelerimizde görev yapan basın emekçilerini derinden yaralamıştır. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti olarak, bu talihsiz olayı ve sonrasında kulüp yönetimi tarafından yapılan ’savunma’ açıklamasını büyük bir hayal kırıklığıyla takip ettik. Bu olaya yalnızca bir ’üslup hatası’ olarak bakmak meseleyi hafife almak olacaktır. Bizim açımızdan meselenin en vahim boyutu, ’Sizde şimdi soru da yoktur’ denilerek kadın gazetecilerin mesleki donanımlarının, entelektüel birikimlerinin ve spora dair yetkinliklerinin doğrudan cinsiyetleri üzerinden sorgulanmasıdır. Gazetecilik, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin eşit muhatap alındığı bir zeminde icra edilir. Bir basın toplantısında kaç kadın, kaç erkek meslektaşımızın bulunduğu; ne bir kurumun yorumlayacağı bir istatistik ne de espri konusu edilecek bir ayrıntıdır. Muhatap alınan, gazetecinin kimliği değil, sorduğu sorudur, yürüttüğü mesleki faaliyetin niteliğidir. Spor gazeteciliği ise hiçbir cinsiyetin tekelinde değildir. Kadın meslektaşlarımız tribünlerde, sahalarda, basın odalarında ’misafir’ veya ’renk’ değil; emeğiyle, kalemiyle ve sorduğu cesur sorularla liyakat sahibi birer asil unsurdur."

Kulüp yönetimine çağrı ve beklenti:

Ayhan, kulüp yönetiminin olay sonrası yaptığı savunma yaklaşımını eleştirerek, "Olayın ardından Muğlaspor gibi Muğla’nın ve hepimizin ortak değeri olan köklü bir çınarın yönetiminden beklenen; kurumsal bir ciddiyetle konunun hassasiyetini kavramak ve kamuoyunu tatmin edecek bir özür dilemekti" ifadelerini kullandı. Yönetimin tercih ettiği "espri amacı taşıyan kayıt dışı söylem" ve "samimi ortam" şeklindeki savunmanın krizi yönetmede yetersiz kaldığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca şu uyarı yer aldı: "Bir gazetecinin mesleki kimliğiyle davet edildiği, kurumsal temsilin olduğu hiçbir basın toplantısı ’kayıt dışı’ veya ’gün oturması’ değildir. Gazeteciyle kurulan kamusal temasın ciddiyeti, ’samimiyet’ kılıfı altına saklanarak sulandırılamaz. Cinsiyetçiliğin esprisi, mesleki liyakati küçümsemenin ’bağlamdan koparılması’ söz konusu dahi olamaz."

Son olarak Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, mesleğin onurunu, eşitliği ve kadın gazetecilerin sahadaki varlığını savunmaya devam edeceklerini belirtti ve ilgili kişi ile kurumları basın emekçilerine karşı daha profesyonel, saygılı ve sorumlu bir iletişim dili kurmaya davet etti.

EREN AYHAN

EREN AYHAN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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