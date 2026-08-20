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Sopic: Beşiktaş sahada başka bir düzeydeydi

Zeljko Sopic, Beşiktaş'ın kendileri için 'çok farklı bir seviye' olduğunu söyleyip 3-0'lık mağlubiyette oyuncularından gurur duyduğunu belirtti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 23:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sopic: Beşiktaş sahada başka bir düzeydeydi

Sopic: Beşiktaş sahada başka bir düzeydeydi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, rakibin kalitesini ve maçtaki atmosferi değerlendirdi.

maçın özeti ve teknik direktörün yorumu:

Sopic, maç sonrası yaptığı açıklamada rakibi kutlayarak sözlerine başladı: "Öncelikle Beşiktaş’ı tebrik etmek istiyorum. Kesinlikle daha iyi takım olan Beşiktaş’tı. Benim ve oyuncularım için çok uzun bir 90 dakikaydı. Ben ve takımım bunu biliyorduk ama yine de oyuncularımla gurur duyuyorum iyi savaştıkları için. Belki siz medya için biraz garip olabilir, 3-0 kaybettikten sonra koçun buraya gelip oyuncularımla gurur duyuyorum demesi. Ama bu çok başka bir seviye. Sanki Super Mario seviyesinde gibi diyebilirim. Dolayısıyla o seviyelere bizim de gelmemiz biraz zor. Beşiktaş belki bugün daha fazla gol bulabilirdi. Ben takımım tarafında bazı hayal kırıklığı yaşıyorum tabii ki. Maçın başında kornerden ve daha sonra penaltıdan goller yedik. Ama bu demek değil ki Beşiktaş daha farklı şekilde golleri bulamazdı. Takımımla gurur duyuyorum".

taraftarın etkisi ve önümüzdeki planlar:

Maçta siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferi de öven Sopic, Beşiktaş'ın yatırım ve kadro yapısıyla ulaştığı seviyeyi vurguladı: "Beşiktaş’ın çok fazla maçını izledim. Dürüstçe söyleyebilirim ki Beşiktaş çok farklı bir seviyede. Onlar takımlarına yatırım yaparak bu seviyelere geliyor. Biz de Konferans Ligi’nde oynayacağımız için mutluyuz. Belki bizim için daha iyi olacak. Konferans Ligi’nde ve ligde kendimize odaklanacağız. Dolayısıyla Beşiktaş’la kıyaslanmak gerçekten zor. Ben dürüst bir insanım. Hiçbir zaman bu maçtan sonra gidip de ‘4-0 evimizde kazanabiliriz’ diyemem. Eğer karşı rakip bizden iyiyse bazen de sadece onu tebrik etmek gerekir. O yüzden ligde ve Konferans Ligi’nde oynayacağımız maçlar için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca şunu söylemek istiyorum ki bugün taraftarlar ve atmosfer gerçekten inanılmazdı. Burada oynadığımız için oldukça mutluyuz".

Sopic'in sözleri, maç boyunca alınan erken korner ve penaltı gollerinin maçın gidişatını belirlediğini; yine de oyuncularının mücadeleci duruşundan dolayı gurur duyduğunu ortaya koydu. Kauno Zalgiris artık Konferans Ligi hedefiyle ligde ve Avrupa'da yeni bir odaklanma sürecine girecek.

Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, Beşiktaş’ın kendilerine göre çok farklı seviyede...

Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, Beşiktaş’ın kendilerine göre çok farklı seviyede olduğunu söylerken, siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferden de övgüyle bahsetti.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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