Italiano: kazanan bir takım kimliğini sürekli kılmalıyız

Italiano: kazanan kimlik üzerine kurulu bir ekip istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Kauno Zalgiris karşısında elde edilen 3-0 galibiyetin ardından basın toplantısında takımın hedefleri ve sahadaki performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Italiano, maç boyunca ortaya konan arzuyu ve özellikle savunmadaki disiplinin önemini vurguladı.

maçın analizi ve mantalite:

İtalyan teknik adam, daha fazla gol pozisyonu üretmeleri gerektiğini belirterek, takımın her müsabakayı kazanma hedefiyle sahaya çıkmasını istediklerini söyledi. İlk kornerden buldukları golün maçı açtığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu ifade eden Italiano, "Aslında mantalitemizde hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Bu yöne çevirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca savunma performansından da övgüyle söz ederek, top kapma ve topu tekrar kazanmadaki çabaların şu ana kadar çok iyi olduğunu belirtti.

rotasyon, yorgunluk ve gelecek planları:

48 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncu kullanımı konusunda rotasyonun kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Maçlar arasında kısa süre olduğunu ve iki günde bir oynadıkları dönemlerde daha dinç oyuncular kullanmanın gerekebileceğini aktardı. Şu ana kadar üç stoperini de sahaya sürdüğünü ve hepsinden memnun kaldığını söyleyen Italiano, ileride daha fazla değişiklik görebileceklerini, seçim yaptığında sahaya çıkan herkesin yüzde 100 performans göstermesini beklediğini ifade etti. Ayrıca rövanşın Litvanya'da oynanacağını, yarın idman yapıp cumartesi yola çıkacaklarını ve pazar günü maçın olacağını hatırlattı, bu nedenle dinamik bir kadro planlaması gerektiğini vurguladı.

taraftarın rolü:

İtalyan hoca, Tüpraş Stadyumu'nda oluşturulan atmosfer için taraftarlara teşekkür etti ve seyircinin takım üzerinde itici bir güç olduğunu belirtti. "Gerçekten bu akşam 12. adam oldular" diyen Italiano, oyuncuların ilk dakikadan itibaren yüzde 100 performans gösterme zorunluluğunu bu destekle birlikte daha rahat yerine getirdiklerini söyledi. Tribünlerin maç boyunca sağladığı desteğin takımın performansına olumlu yansıdığını ekledi.

Sonuç olarak Italiano, ilk maçtaki üstünlüğün memnuniyet verici olduğunu ancak işin bitmediğini, Litvanya'daki 90 dakikanın hala oynanacağını hatırlatarak temkinli ve iddialı bir yaklaşımı koruduklarını belirtti. Galibiyetin moral verdiğini ama kazanma alışkanlığını sürekli kılmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, her maçı kazanmak isteyen bir takım mantalitesi oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.