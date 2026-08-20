Galatasaray uzun vadeli projede Aleksey Batrakov'a yatırım yaptı

Galatasaray Aleksey Batrakov transferini açıkladı

Galatasaray, 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov ile transfer anlaşmasına vardığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin mali ve sözleşme koşullarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaşıldığı belirtildi.

Mali detaylar:

Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova'ya ödeyeceği bonservis bedeli 25 milyon Euro olarak açıklandı. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 15'lik bölümü Rus kulübüne verilecek.

Sözleşme süresi ve ücret:

Batrakov ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Anlaşmada oyuncuya her sezon için net 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Kulübün KAP bildiriminde yer alan bu bilgiler, Galatasaray'ın genç yaşındaki oyuncuya uzun vadeli bir yatırım yaptığı ve kadro planlamasında Batrakov'u merkez bir isim olarak düşündüğünü ortaya koyuyor.

GALATASARAY, ALEKSEY BATRAKOV İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI