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kışlık samanlar ve römork alevlere teslim oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 600 saman balyası ile bir römork kül oldu; itfaiye ve mahalle sakinleri söndürme çalışmalarına katıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 23:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

kışlık samanlar ve römork alevlere teslim oldu

Çanaklı Mahallesi'nde bahçede başlayan yangın

Adana'nın Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Gazi Ramazan Sokak'ta, besicilik yapan Akif Erdinç’e ait bahçede bulunan saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayı gören mahalle sakinleri alevleri fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile müdahale etti. Mahalle sakinleri de söndürme çabalarına destek verdi. Kozan Belediyesi'ne ait iş makineleri bölgeye yönlendirildi; iş makineleriyle balyalar dağıtılarak itfaiyenin tazyikli suyla müdahalesi kolaylaştırıldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu bazı saman balyaları kurtarıldı ve alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun önlem alındı. Müdahale sırasında soğutma çalışmaları da eş zamanlı yürütüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında büyük bölümünde yanma meydana gelen saman balyalarının sayısı yaklaşık 600 balya olarak kaydedildi. Ayrıca bahçede bulunan bir römork tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı ve bölgede soğutma faaliyetleri sürüyor.

Olayla ilgili olarak yürütülen inceleme, yangının kaynağını tespit etmeye odaklanırken, mahalle halkının ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin daha geniş çaplı bir felaketi önlediği belirtildi.

Besicinin kışlık samanları ve römorku küle döndü

Besicinin kışlık samanları ve römorku küle döndü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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