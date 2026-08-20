Cabral'dan rövanş mesajı: Ferencvaros karşısında turu çevirebiliriz

Cabral'dan rövanşa umutlu bakış

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Rodny Lopes Cabral, takımın rövanş için moralinin ve planının yerinde olduğunu belirtti ve taraftara güven verecek bir mesaj verdi.

İkinci yarı performansı ve taraftara güvence:

Cabral, maçın ikinci yarısında sahaya koydukları enerjiyi rövanş maçına taşıyacaklarını vurguladı: 'Biz ikinci maça bugün ikinci yarı başladığımız gibi başlayacağız, taraftarımız bu konuda rahat olabilir.' Ayrıca 'kendimize güveniyoruz' sözleriyle takımın moraline dikkat çekti.

Oyuna katkı ve bireysel hedefler:

Futbolcu, rövanşta turu atlayacaklarına inandığını ifade etti ve ikinci yarıdaki oyunu maçtaki en önemli unsur olarak gördüğünü söyledi. Cabral, 'İkinci yarıdaki enerjiyi önümüzdeki rövanş maçına taşıyabilirsek kazanabileceğimizi düşünüyorum' dedi. Kişisel olarak da Trabzonspor'a katkı sağlamayı hedeflediğini belirten oyuncu, özelliklerinden birinin 'iki ayağımla sert şut çekebilmek' olduğunu aktardı.

Özetle, bordo-mavililer sahadan yenik ayrılsa da Cabral'ın sözleri takımda rövanşa yönelik bir umut ve stratejik odak olduğunu işaret ediyor; Ferencvaros karşılaşmasının ikinci ayağında taraftarların destekle takımın işi çevirebileceği mesajı öne çıkıyor.

Trabzonsporlu futbolcu Rodny Lopes Cabral, kendilerine güvendiklerini belirterek, Ferencvaros rövanşında tur atlayacaklarını düşündüğünü söyledi.