Ankara'da inşaat firmasına yönelik silahlı saldırıda altı zanlı tutuklandı

Çankaya ilçesi Oğuzlar Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına 26 Eylül gecesi düzenlenen silahlı saldırı sonrası yürütülen soruşturmada toplam 6 zanlı gözaltına alınarak tutuklandı. Olay anı, firmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayın seyri:

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kar maskeli iki kişi gece saatlerinde motosikletle iş yeri önüne geldi ve silahla saldırıda bulundu. Görüntüler olayın an be an kaydedilmesini sağladı; saldırıda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Soruşturmada tespitler:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada saldırıyı gerçekleştiren E.Y. ve M.A.T. tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, saldırıyı 200 bin lira karşılığında yaptıklarını itiraf etti. Olayda kullanılan silahı temin ettiğini söyleyen A.D., saklandığı ikamette düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis ekiplerinin derinleştirdiği çalışmalar sonucunda, olayda kullanılan silahın 20 bin lira karşılığında U.K. ve B.S.'ye satıldığı belirlendi ve bu kişiler de operasyonla yakalandı.

Gözaltı ve tutuklama süreci:

Olaydan bir gün önce firma sahibini arayarak arabuluculuk teklifinde bulunduğu belirtilen V.T., İstanbul'daki adresinde yakalanıp Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyada ayrıca iş yeri sahibi hakkında daha önce yurt dışı numarasından arandığı ve tehdit edilerek "9 milyon dolar borcun var, ödeyeceksin" denildiği kaydedildi. Soruşturma, ekiplerin delil toplama ve kamera kayıtlarının incelenmesiyle sürdürülüyor.

Ankara’da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 6 zanlı tutuklandı, saldırı anı kamerada