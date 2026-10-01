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Kayseri ticaret borsası, Erciyes Üniversitesi'nde gıda mühendisliği laboratuvarlarını güçlendirdi

Kayseri Ticaret Borsası, Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği laboratuvarlarında iyileştirme yaparak öğrenci ve akademik personele destek verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri ticaret borsası, Erciyes Üniversitesi'nde gıda mühendisliği laboratuvarlarını güçlendirdi

Kayseri ticaret borsası'ndan eğitim ve bilim desteği

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü ile yürüttüğü iş birliği kapsamında laboratuvarların çalışma şartlarının iyileştirilmesine katkı sundu.

Sağlanan destekle hedef, öğrencilerin ve akademik personelin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarında sürdürebilmelerine zemin hazırlamak olarak açıklandı.

iyileştirmenin kapsamı:

İş birliği doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar, laboratuvarların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik katkıları içeriyor. Projenin amacı, uygulamalı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin risklerini azaltmak ve fiziki çalışma şartlarını güçlendirmektir.

yetkililerin açıklamaları:

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, üniversitelerle yapılan iş birliklerinin şehrin geleceği açısından önemine vurgu yaparak, eğitim ve bilime yönelik desteklerin devam edeceğini ifade etti. Başkan Bağlamış açıklamasında; "Üniversitelerimiz, şehrimizin bilimsel ve akademik gelişiminin yanı sıra geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetişmesinde önemli bir role sahip. Kayseri Ticaret Borsası olarak eğitim ve bilimin yanında olmayı, üniversitelerimizle iş birliği içerisinde şehrimizin gelişimine katkı sunmayı önemsiyoruz. Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma kapsamında öğrencilerimizin ve akademik personelimizin daha güvenli ve sağlıklı şartlarda eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürebilmelerine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de üniversitelerimizle iş birliklerimizi güçlendirerek eğitim, bilim ve araştırma alanındaki çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

ERÜ Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çam ise Recep Bağlamış’a desteği ve vizyoner yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB); ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLE...

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB); ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE KATKI SUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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