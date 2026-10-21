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Beta enerji yatırımın son aşamasında 250 milyon TL ile hisse geri alımına gitti

Beta Enerji, pay sahiplerini korumak ve piyasa fiyatlamasını desteklemek amacıyla 6 ay içinde 2 milyon paya kadar geri alım için 250 milyon TL ayırdı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Beta enerji yatırımın son aşamasında 250 milyon TL ile hisse geri alımına gitti

Beta enerji yatırımın son aşamasında 250 milyon TL ile hisse geri alımına gitti

Türkiye’nin öncü enerji ekipmanları üreticilerinden Beta Enerji, pay sahiplerinin menfaatlerini korumak ve hisse fiyatında sağlıklı, istikrarlı bir oluşumu desteklemek amacıyla kapsamlı bir pay geri alım programı başlattı.

Programın kapsamı

Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan program çerçevesinde, Borsa İstanbul’da işlem gören B grubu payların geri alınması planlanıyor. Karar tarihinden itibaren azami 6 ay süreyle uygulanacak programda, şirket kendi kaynaklarından karşılanmak üzere azami 250 milyon TL fon ayırdı ve en fazla 2 milyon adede kadar pay geri alınabilecek.

Geri alım işlemleri piyasa şartları, şirketin nakit pozisyonu, devam eden yatırım programı ve olası finansman ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Program, belirlenen azami pay adedine veya fon tutarına ulaşılması halinde sona erecek.

Yönetimin gerekçesi ve hedefleri

Yusuf Cenk Dağsuyu, alınan karara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 'Beta Enerji olarak şirketimizin geleceğine, güçlü büyüme potansiyeline ve hayata geçirdiğimiz yatırımların oluşturacağı değere güveniyoruz. Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olan yatırımımızda son aşamaya geldik. Bu stratejik yatırımla birlikte üretim gücümüzü ve teknolojik altyapımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Şirketimizin bugün ulaştığı noktanın ve gelecek potansiyelinin mevcut piyasa fiyatına tam olarak yansımadığını düşünüyoruz. Bu doğrultuda aldığımız 250 milyon TL’lik pay geri alım kararıyla, pay sahiplerimizin menfaatlerini korumayı ve yatırımcılarımızın şirketimize duyduğu güveni desteklemeyi amaçlıyoruz. Beta Enerji’nin uzun vadeli büyüme hedeflerine inanıyoruz. Yatırımlarımıza kararlılıkla devam ederken, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer oluşturmak önceliğimiz olmaya devam edecek.'

Şirket açıklamasında, geri alım kararının sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan fiyat hareketlerinin Beta Enerji’nin faaliyet ve finansal performansını doğru yansıtmadığı değerlendirmesinden kaynaklandığı belirtildi. Program, yatırımcı güvenini güçlendirme ve pay sahiplerine değer yaratma hedefiyle yürütülecek.

BETA ENERJİ

BETA ENERJİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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