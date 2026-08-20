BEUN rektörü Ulusoy’dan vali Hacıbektaşoğlu’na nezaket ziyareti

BEUN rektörü ulusoy’un valilik ziyareti
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.
görüşmede eşlik edenler:
Ziyarete, BEUN adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu da katıldı. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede taraflar kurumlar arası iş birliği ve öncelikli konular üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
ziyaretin sonucu:
Vali Osman Hacıbektaşoğlu nazik ziyaretleri için Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a teşekkür etti. Ziyaret, iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından sona erdi.
BEUN'UN YENİ REKTÖRÜ ULUSOY'DAN VALİ HACIBEKTAŞOĞLU’NA ZİYARET
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