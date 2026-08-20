Nemrut heykelleri nano kireçle güçlendiriliyor: başlıklarda yeni aşama

UNESCO mirası heykellerde nano teknolojik sağlamlaştırma sürüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı ören yerinde bulunan Kommagene dönemine ait anıtsal heykeller, doğa koşullarına karşı korunmak amacıyla yeni bir güçlendirme sürecinden geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan "Nemrut Dağı Tümülüsü Heykelleri Sağlamlaştırma Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar, özellikle heykel başları ve gövde üzerindeki çatlaklara odaklanıyor.

uygulama yöntemi ve laboratuvar çalışmaları:

Projede ilk etapta batı terasındaki Zeus heykelinin gövdesi ile doğu terasındaki kartal gövdesinde deneme uygulamaları yapıldı. Heykellerin yüzeyleri öncelikle temizlendikten sonra, çatlak bölümlere nano teknolojiyle hazırlanan kireç çözeltisi şırınga yöntemiyle enjekte edildi. Yapılan kontrollerde deneme uygulamalarının olumlu sonuç vermesi üzerine çalışmalar genişletildi ve uygulama kapsamı artırıldı.

2025 yılında planlanan beş yıllık döneme geçiş yapılırken, batı terasında bulunan Kral I. Antiochos heykelinin başı ile doğu ve batı teraslarındaki kartal başlarının çatlaklarına kireç çözeltisi uygulandı. Bu bölgeler bir yıl boyunca takip edildi; gözlemler olumlu sonuçları doğruladı ve 2026 uygulamalarına başlanmasına zemin hazırladı.

başlıklar ve dolgu işlemleri:

2026 yılı çalışmaları kapsamında batı terasında bulunan Kommagene Tyche ile Zeus-Oramandes heykel başlarında uygulama yürütülüyor. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı liderliğindeki restoratör ekip, çatlakların sağlamlaştırılması ve yağmur suyunun taş içine sızmasının engellenmesi amacıyla hem nano teknolojik enjeksiyonları hem de derin çatlaklarda dolgu işlemlerini sürdürüyor. Uygulamalarda nano teknoloji çalışmaları tamamlanmış olup, özellikle kireçtaşı yüzeyindeki derin çatlaklarda dolgu uygulamalarına devam ediliyor.

Yetkililer, saha uygulamalarının geçmiş yıllardaki sonuçlarının yeni çalışmalar için yol gösterici olduğunu vurguluyor. Çalışmaların düzenli takibiyle uygulamaların etkinliği değerlendiriliyor ve gerektiğinde ilave müdahaleler planlanıyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da yapılan işlemlerin önemine dikkat çekerek, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı ören yerindeki heykellerin, yaklaşık 2 bin 50 yıldır ayakta duran bu eserlerin gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini belirtti. Proje, hem koruma tekniklerini güncellemesi hem de eserlerin atmosferik etkilere karşı dayanıklılığını artırması açısından önem taşıyor.

ADIYAMAN'DA UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NDE BULUNAN NEMRUT DAĞI'NDAKİ TARİHİ HEYKELLER, ZAMANA VE DOĞA ŞARTLARINA KARŞI NANO TEKNOLOJİYLE HAZIRLANAN ÖZEL KİREÇ ÇÖZELTİSİ KULLANILARAK GÜÇLENDİRİLİYOR.