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Hastanede kadına yönelik şiddetle mücadele kapasitesi güçlendirildi

Arıcak İlçe Devlet Hastanesi'nde ŞÖNİM uzmanlarının verdiği eğitimle hastane personelinin kadına yönelik şiddet müdahale ve yönlendirme becerisi artırıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hastanede kadına yönelik şiddetle mücadele kapasitesi güçlendirildi

Hastanede kadına yönelik şiddetle mücadele kapasitesi güçlendirildi

Arıcak İlçe Devlet Hastanesi'nde, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal farkındalığın artırılması amacıyla bir eğitim programı düzenlendi. Programa, ŞÖNİM uzmanları katılarak sağlık ekibine vaka müdahalesi ve yönlendirme süreçleri hakkında bilgi aktardı.

Eğitimin odak noktaları:

Eğitim kapsamında öncelikle vaka yönlendirme süreçleri ele alındı; şiddet vakalarında hangi adımların izleneceği, ilgili birimlere nasıl hızlı ve doğru yönlendirme yapılacağı tartışıldı. Ayrıca koruyucu ve önleyici tedbirler ile mağdurlara sunulan psiko-sosyal destekler hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

Beklenen etkiler:

Gerçekleştirilen çalışma ile amaç, sağlık çalışanlarının kadına yönelik şiddet konusunda duyarlılığını yükseltmek ve şiddet mağdurlarına yönelik destek ile yönlendirme mekanizmalarının daha etkin kullanılmasını sağlamaktır. Eğitim, hastane içi müdahale süreçlerinin standardize edilmesine ve mağdurların ihtiyaçlarına zamanında cevap verilmesine katkı vermeyi hedefliyor.

Program sonunda katılımcılara, şiddet vakalarında izlenecek yol haritası ve başvurulacak birimler hakkında bilgiler tekrarlandı; böylece hem bireysel hem de kurumsal düzeyde müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ

ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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