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İnegöl'de Yunusemre Caddesi'nde çarpışma: 9 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı

İnegöl Yunusemre Caddesi'nde otomobil ile bisiklet çarpıştı; 9 yaşındaki Taha K. ağır yaralandı, ilk müdahale İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapıldı, sonra Bursa Yüksek İhtisas'a sevk edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İnegöl'de Yunusemre Caddesi'nde çarpışma: 9 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı

Kaza detayı:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesi, Yunusemre Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 16 AFT 099 plakalı otomobili süren Zeynep K. (20) ile bisiklet sürücüsü 9 yaşındaki Taha K. çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet devrildi ve çocuk araçtan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Sağlık durumu ve müdahale:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı çocuk ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması tespit edilmesi üzerine çocuk, ileri müdahale için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri bölgede inceleme başlattı ve polis kazayla ilgili soruşturma yürütüyor. Kaza nedenine ilişkin ayrıntılar yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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