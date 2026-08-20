tarım yollarında güvenlik için eğitim ve reflektör seferberliği

tarım taşıtlarında görünürlük ve güvenlik ön plana alındı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, tarım işçilerini taşıyan araçlar ve traktörlerin karayollarında daha güvenli seyretmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve donanım desteği gerçekleştirdi. Faaliyet, görünürlüğü artırmayı ve trafik kaynaklı riskleri azaltmayı hedefledi.

eğitimin kapsamı ve verilen mesajlar:

Nurdağı, Nizip, Yavuzeli ve Oğuzeli ilçelerinde düzenlenen çalışmada toplam 335 traktör sürücüsüne yönelik bilgilendirme yapıldı. Eğitimde özellikle sarı ikaz lambası kullanımının önemi, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektörler ve ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Çerçeve) sisteminin can güvenliğine sağladığı katkılar vurgulandı.

donanım dağıtımı ve beklentiler:

Bilgilendirme sonrası reflektörü bulunmayan römorklara toplam 600 adet reflektör dağıtıldı. Uygulamanın, gece ve düşük görüş koşullarında traktörlerin görünürlüğünü artırarak sürücü ile yol kullanıcılarının güvenliğine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Uygulama, Trafik Jandarması'nın tarım yollarında güvenlik bilincini artırmaya yönelik düzenli faaliyetleri kapsamında değerlendirildi ve benzer çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARAÇLAR VE TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE GÜVENLİ TRAFİK EĞİTİMİ VERİLEREK 600 ADET REFLEKTÖR DAĞITIMI YAPILDI.