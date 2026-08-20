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Düzce'de 24. istasyonla acil müdahale kapasitesi güçlendi

Çay Mahallesi'nde açılan 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu müdahaleye erişimi hızlandıracak; şehir merkezinde 14., il genelinde 24. istasyon hizmete girdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de 24. istasyonla acil müdahale kapasitesi güçlendi

düzce'de 24. acil sağlık hizmetleri istasyonu törenle açıldı

Düzce genelinde sağlık altyapısı yatırımları devam ederken, Merkez Çay Mahallesi'ne kurulan 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi. Yeni istasyon, bulunduğu konum sayesinde çevredeki birçok noktaya daha hızlı ulaşım sağlayacak şekilde planlandı.

tören ve katılımcılar:

Açılış törenine Vali Mehmet Makas, AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğülu ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından dualar okunup kurdele kesilerek istasyon resmen hizmete başladı.

Tören sonrasında katılımcılar istasyon içini gezerek birimler hakkında Dr. Yasin Yılmazdan bilgi aldı. Yeni açılan merkezle şehir merkezinde 14., il genelinde ise 24. istasyonun faaliyete geçmiş olduğu belirtildi.

yatırımların hedefleri ve hizmet kapasitesi:

Yetkililer, acil sağlık hizmetlerinde toplam 372 personelin görev yaptığı istasyon şebekesiyle vakalara erişim sürelerinin Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu vurguladı. Vali Mehmet Makas, Düzce'nin sağlık hizmetlerinde gelişimini değerlendirirken eski bir söze atıf yaparak 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, kişinin görünen rütbeyi eserindedir' dedi ve Pet-CT cihazının teşhis ile tedavi sürecindeki önemine dikkat çekti.

Milletvekili Ayşe Keşir Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu yerleşkesine planlanan Ruh ve Sinir Hastalıkları ile Bağımlılıkla Mücadele Merkezi hakkında bilgi vererek bu tür bir tesise Düzce'nin ihtiyaç duyduğunu ve Sağlık Bakanlığı nezdinde talepte bulunduklarını aktardı. Milletvekili Ercan Öztürk ise yapılan yatırım ve girişimlerle Düzcelilerin il dışına çıkmadan tedavi olabilmesinin amaçlandığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce'de acil vakalara ulaşım süresinin kısalmasının öncelik olduğunu belirterek çalışmalara devam edileceğini söyledi. Yeni istasyonun hizmete girmesiyle birlikte acil müdahalelerde erişim ve lojistik kapasitenin artması hedefleniyor.

Açılış töreni sonrası istasyonun devreye girmesiyle acil hizmet ağının güçlendirilmesi ve vatandaşların hızlı sağlık hizmetine erişiminin sağlanması yönündeki adımların süreceği bildirildi.

DÜZCE’DE SAĞLIK YATIRIMLARI BİRER BİRER TAMAMLANIRKEN İL GENELİNDE 24. ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ...

DÜZCE’DE SAĞLIK YATIRIMLARI BİRER BİRER TAMAMLANIRKEN İL GENELİNDE 24. ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU DA YAPILAN GÖRENLE HİZMETE GİRDİ. MERKEZDE AÇILAN 14. İSTASYON OLAN MERKEZİN HİZMETE GİRMESİ İLE BİRLİKTE VAKALARA ULAŞMA ZAMANLARI DA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÇOK ALTINA DÜŞMÜŞ OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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