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Beyağaçlı öğrencilerden Gazze'ye uçurtma mesajı: çocukluk savaşlara teslim olmasın

Beyağaç'ta Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğiyle Gazze'deki çocukların haklarına dikkat çekti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Beyağaçlı öğrencilerden Gazze'ye uçurtma mesajı: çocukluk savaşlara teslim olmasın

Beyağaçlı öğrencilerden Gazze'ye uçurtma mesajı: çocukluk savaşlara teslim olmasın

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' başlıklı etkinlikle Gazze'de yaşayan yaşıtlarının maruz kaldığı zorluklara dikkat çekti. Etkinlik, çocukların haklarına vurgu yapan görseller ve ortak bir dilekle gökyüzüne bırakılan uçurtmalarla sembolize edildi.

etkinlikte neler yapıldı:

Öğrenciler hazırladıkları uçurtmaların üzerine resimler ve mesajlar ekledi; bu çalışmalarda yaşam, eğitim, güvenlik ve oyun hakkı temaları öne çıktı. Katılımcılar, uçurtmaları gökyüzüne bırakarak savaş ve çatışmalardan uzak bir çocukluk temennisini paylaştı ve farkındalık oluşturmayı hedefledi.

katılım ve teşekkürler:

Etkinliğe Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari ile Belediye Başkanı Sezayi Pütün katıldı. Hazırlık ve organizasyonda emeği geçen öğretmenler ile öğrenciler etkinlik boyunca alkışlandı; yerel yöneticiler de destek ve teşekkürlerini iletti.

belediye başkanının mesajı:

Başkan Sezayi Pütün, etkinliğe ilişkin olarak, 'Atatürk İlk-Ortaokulu öğrencilerimizin "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğine katıldık. Çocuklarımız, hazırladıkları uçurtma ve resimlerle Gazze’deki yaşıtlarının yaşam, eğitim, güvenlik ve oyun hakkına dikkat çekti. Dileğimiz, dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun korkmadan oynayabildiği, umutla büyüyebildiği bir gelecek. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Etkinlik, yerel ölçekte bir dayanışma örneği sunarken, çocukların sesi olarak uluslararası insani kaygılara dikkat çekmeyi amaçladı.

BEYAĞAÇ’TA ÖĞRENCİLERDEN GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARA UÇURTMALI MESAJ

BEYAĞAÇ’TA ÖĞRENCİLERDEN GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARA UÇURTMALI MESAJ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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