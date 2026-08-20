Beyaz güçle üretime destek: Selendi'de 113 kadının sütü soğuyor

projenin amacı ve kapsamı:

Manisa’nın Selendi ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Zafer Kalkınma Ajansı aracılığıyla desteklenen Beyaz Güç: Selendi’nin Süt Yolu projesi kapsamında 113 kadın üreticiye süt soğutma tankı desteği sağlandı. Projenin hedefi; süt üretiminde hijyenin korunması, soğuk zincirin güçlendirilmesi ve üreticilerin elindeki ürünün ekonomik değerinin artırılmasıdır.

Tören Selendi Demokrasi Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Uygulamada, sütlerin sağım sonrası uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesiyle kalite kayıplarının azalması, hijyen standartlarının yükselmesi ve nihai gelirin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

üretici odaklı destek ve beklentiler:

Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammed Hadi Dilek, kaliteli üretimin sadece sağımda değil sonrasında da korunmasının önemini vurguladı. Dilek, birlik olarak amaçlarının üreticinin kaliteli sütünü daha değerli hale getirmek olduğunu belirterek, "Kadın üretirse aile güçlenir, üretici güçlenirse Selendi güçlenir." sözleriyle projenin toplumsal etkisini özetledi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Karayılan ise süt soğutma tanklarının, süt toplama araçlarıyla toplanan ürünlerin soğuk zincirde korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti. AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut konuşmasında güçlü ve üreten kadınların önemine değinirken, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban desteklerin ilçenin tarım ve hayvancılık altyapısını güçlendireceğini kaydetti.

tören, teslimat ve katılımcılar:

Program kapsamında protokol üyeleri tarafından süt soğutma tanklarının sözleşmeleri üreticilere teslim edildi. Törene Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Karayılan, Zafer Kalkınma Ajansı İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Vahit Akyol, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cihat Şimşek, Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammed Hadi Dilek, protokol üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı.

Cihat Şimşek projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, üretimin temelinde kadınların önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı: "Süt bizim işimiz." Kaymakam Mücahit Enes Yıldız ise projenin ilçede kırsal kalkınma ve üreticinin gelirinin artması açısından önemine dikkat çekti ve projenin 113 kadın üreticiyi doğrudan desteklemesinin altını çizdi.

Yetkililer, proje sayesinde üretim süreçlerinin kolaylaşacağı, üretilen sütün hijyenik şartlarda muhafaza edilerek kalite kayıplarının önleneceği ve bunun nihai olarak üreticilerin gelirlerine olumlu yansıyacağı görüşünde. Sözleşmeleri teslim edilen tankların, Selendi'de hayvancılık ve süt sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sunması bekleniyor.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ZAFER KALKINMA AJANSI ARACILIĞIYLA DESTEKLENEN "BEYAZ GÜÇ: SELENDİ’NİN SÜT YOLU" PROJESİ KAPSAMINDA 113 KADIN ÜRETİCİYE SÜT SOĞUTMA TANKI DESTEĞİ SAĞLANDI. PROJEYLE SÜT ÜRETİMİNDE SOĞUK ZİNCİRİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN ELDE ETTİĞİ ÜRÜNÜN DEĞERİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.