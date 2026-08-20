Suriye dışişleri bakanının Pakistan ziyareti 19 yıllık araya son verdi

Suriye dışişleri bakanı Pakistan'da

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar için İslamabad'a geldi. Şeybani, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar tarafından Dışişleri Bakanlığı'nda karşılandı ve iki ülke arasında bakan düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaretin 19 yıllık arayı sonlandırdığı kaydedildi.

Görüşmenin odağı:

İki bakanın samimi ve yapıcı biçimde gerçekleşen görüşmesinde İslamabad ile Şam arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin teyit edildiği ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik yolların ele alındığı belirtildi. Baş başa görüşmenin ardından düzenlenen heyetler arası toplantıda ise bölgesel gelişmeler değerlendirilerek ortak tutumların uyumlandırılması üzerinde duruldu.

Tarihi bağlam ve ziyaretin önemi:

Bu ziyaretin önemi, Suriye'den Pakistan'a dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen son ziyaretin dönemin Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından Mayıs 2007'de yapılmış olmasından kaynaklanıyor. 19 yıllık aranın ardından bakan düzeyinde yapılan temas, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Resmi açıklamalarda öne çıkan ifadeler, ziyaretin sembolik ve diplomatik değeri ile birlikte pratik işbirliği adımlarına zemin hazırlama potansiyeline işaret ediyor; heyetler arası görüşmede ele alınan konuların takip edileceği vurgulandı.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA GELDİĞİ PAKİSTAN’DA DIŞİŞLERİ BAKANI İSHAK DAR İLE BİR ARAYA GELDİ.