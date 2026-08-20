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Boyraz'tan ilçelere yönelik somut ticaret ve tarım hamlesi

Mahmut Boyraz, Doğanşehir ziyaretinde ilçelerin ticaret ve tarım gücünü ayakta tutacak yerel projeler hazırladıklarını, destek beklediklerini söyledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Boyraz'tan ilçelere yönelik somut ticaret ve tarım hamlesi

doğanşehir ziyaretinde gündem: ticaret ve tarım

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Doğanşehir İş Adamları Derneği Başkanı Cahit Sarı'yı ziyaret etti. Görüşmede Doğanşehir'in ekonomik yapısı, ilçenin ticaret ve tarımdaki potansiyeli ile Malatya'nın ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Boyraz, Doğanşehir'in coğrafi konumu ve ekonomik potansiyeliyle Malatya açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. "Doğanşehir, coğrafi konumu sebebiyle pozitif ayrımcılığı olan kıymetli bir ilçemizdir. Bizlerin de Doğanşehir’e ayrı bir yaklaşımımız var" dedi.

"Biz tüm ilçelerimizin başta ticaretini, sonra tarım gücünü dinç ve kullanılabilir tutacak projeler hazırlıyoruz. Doğanşehir’in de nasip olursa Ticaret Odamızın çalışmalarında özel bir yeri olacaktır" sözleri Boyraz'ın önceliklerini özetledi ve ilçe halkından destek beklendiğini vurguladı.

oda önceliği: proje ve ekonomi

Doğanşehir İş Adamları Derneği Başkanı Cahit Sarı ise Ticaret ve Sanayi Odası'nda önceliğin proje ve ekonomi olması gerektiğini belirtti. Sarı, Malatya'nın büyük bir deprem yaşadığını ve ekonomik açıdan ciddi bir çöküş sürecinden geçtiğini hatırlatarak, "Ticaret ve Sanayi Odasında proje konuşulmalı, ekonomi konuşulmalı. Bu şehir büyük bir deprem yaşadı ve büyük bir çöküşe kapıldı" dedi.

Sarı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kent açısından çok kıymetli bir kurum olduğunu ifade etti; Mahmut Boyraz’ın göreve gelmesi halinde ekonomi için mücadele eden ve ticaret için zaman harcayan bir başkan olmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Doğanşehir’in esnafı, tüccarı ve iş insanlarının şehirdeki varlığını kanıtlamış önemli bir bileşen olduğunu vurguladı ve Boyraz ile ekibine ziyaretleri için teşekkür etti.

Görüşme, Doğanşehir’in sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi gerektiği ortak tespitiyle sona erdi. Boyraz, projelerin ilçelerin ticaret ve tarım kapasitesini canlı tutmayı hedeflediğini tekrarladı ve yerel destek çağrısında bulundu.

BOYRAZ: TÜM İLÇELERİMİZİN TİCARET VE TARIM GÜCÜNÜ DİNÇ TUTACAK PROJELER HAZIRLIYORUZ

BOYRAZ: TÜM İLÇELERİMİZİN TİCARET VE TARIM GÜCÜNÜ DİNÇ TUTACAK PROJELER HAZIRLIYORUZ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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