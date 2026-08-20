Denizli'de ithalat işlemlerine yerinde çözüm: oda başkanlarından ortak teşekkür

İş dünyası yetkilendirmeyi memnuniyetle karşıladı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu ortak bir basın açıklamasıyla, bazı ürünlerin ithalatında yetkilendirmenin Denizli'ye verilmesinden dolayı teşekkür etti.

yetkilendirmenin kapsamı ve resmî dayanak:

Açıklamada, 12 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan ve 33338 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe giren tebliğe atıf yapıldı. Buna göre, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen düzenleme kapsamında, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte ilgili gümrük idarelerine yetki tanındı; bu kapsamda Denizli Gümrük Müdürlüğü ile il tarım müdürlüğünün koordinasyonuyla resmi kontroller yerinde yapılabilecek.

önceki uygulamanın yarattığı yük ve beklenen faydalar:

Açıklamada, önceden bitkisel ürünlerin fiziksel olarak Denizli'deki antrepolarda bulunmasına rağmen ithalat beyannamesi tescilinin ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrollerinin il dışındaki farklı bir gümrük idaresinde gerçekleştirilmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Bu durumun firmalarda lojistik aksamalara, zaman kaybına, ek maliyetlere ve iş takiplerinde karmaşıklığa yol açtığı vurgulandı.

Yetkilendirmenin, ithalat işlemlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağı; kontrollerin daha etkin yürütülmesiyle gıda ve yem güvenliğinin güçleneceği, ayrıca hayvan ve bitki sağlığının korunmasına olumlu katkı yapacağı ifade edildi. Yerinde yapılan resmi kontrollerin, Denizli ekonomisinin üretim ve ticaret süreçlerini kolaylaştıracağına dikkat çekildi.

teşekkür ve beklentiler:

Ortak açıklamada, taleplerinin dikkate alınmasından duyulan memnuniyet dile getirildi ve başta Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Denizli milletvekilleri ile konunun takipçisi olan oda, borsa ve birlik temsilcilerine teşekkür edildi.

Başkanlar, bu düzenlemenin Denizli'nin üretici ve iş dünyası için hayırlı olmasını dilediklerini belirtti ve uygulamanın sahada beklenen etkiyi göstermesi için takiplerinin süreceğini vurguladı.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, DENİZLİ TİCARET BORSASI (DTB) BAŞKANI İBRAHİM TEFENLİLİ, DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU İLE DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (DENİB) BAŞKANI OSMAN UĞURLU, ORTAK BİR BASIN AÇIKLAMASIYLA, BELİRLİ ÜRÜNLERİN İTHALATINDA DENİZLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İLE DENİZLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YETKİLENDİRİLMESİNDEN DOLAYI İLGİLİ BAKANLARA VE SÜREÇTE KENDİLERİNE DESTEK OLAN İSİMLERE TEŞEKKÜR ETTİLER.