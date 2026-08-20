Servis ücretlerinde karar eylül meclisinde: beklenti yüzde 30-40 artış

Servis ücretleri eylül meclis toplantısında netleşecek

Okulların açılmasına kısa sürede kalınırken, Aydın'da veli ve servis işletmecilerinin gözleri belediye meclisine çevrildi. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 2026-27 eğitim-öğretim yılına ilişkin servis ücretleri tarifesinin Eylül ayı meclis toplantısının ardından kesinleşeceğini belirtti.

Başkanın açıklaması:

Özmeriç, yapılan toplantılar sonucunda fiyat tarifesine ilişkin kararların önce komisyona havale edildiğini, ardından belediye meclisinin değerlendirmesinin beklendiğini söyledi. Özmeriç sözlerini şöyle sürdürdü: "Eylül ayının ikinci haftasındaki belediye meclisinde kesin karar çıkacaktır" ve işletmecilerin talebinin yüzde 30 ile yüzde 40 arasında olduğunu ifade etti.

Tutar beklentisi ve geçen yıl karşılaştırması:

Başkan, en kısa mesafe olan 0-10 kilometre için geçen yıl uygulanan tarifenin 2 bin 250 lira olduğunu hatırlattı. Bu yılki talebin enflasyon dikkate alınarak yüzde 30-40 civarında olmasının beklendiğini ve bunun yaklaşık olarak 2 bin 500 ile 3 bin küsür lira arasında bir fark yaratabileceğini aktardı. Özmeriç, mesafe aşımı ve rehberlik gibi ek ücretlerin bu tutarlara dahil olmadığını da vurguladı.

Kararın kesinleşmesi için yetkinin belediye meclisinde olduğunu belirten Özmeriç, nihai tarifeye ilişkin takdirin meclisin kurulacak oylamada ortaya çıkacağını kaydetti. Veliler ve hizmet sağlayıcılar, Eylül ayının ikinci haftasındaki toplantı sonucunu beklemeye devam ediyor.

OKULLARIN AÇILMASINA HAFTALAR KALA BİRÇOK VELİ DE BU YIL Kİ OKUL SERVİS ÜCRETLERİNİ MERAKLA BEKLERKEN, ÜCRETLERİN EYLÜL AYINDA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDAN SONRA NETLİK KAZANACAĞINI İFADE EDEN AYDIN ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI SEMİH ÖZMERİÇ; "EYLÜL AYININ İKİNCİ HAFTASINDAKİ BELEDİYE MECLİSİNDE KESİN KARAR ÇIKACAKTIR VE BİZİM TALEBİMİZ YÜZDE 30 İLE YÜZDE 40 ARASINDA BİR RAKAM" DEDİ.