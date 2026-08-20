Dolar 48,0169 +0,15%
Euro 56,0744 +0,13%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.062,94 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Servis ücretlerinde karar eylül meclisinde: beklenti yüzde 30-40 artış

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, servis ücretlerinin eylül ayının ikinci haftasındaki meclis kararında netleşeceğini ve yüzde 30-40 artış talep ettiklerini söyledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Servis ücretlerinde karar eylül meclisinde: beklenti yüzde 30-40 artış

Servis ücretleri eylül meclis toplantısında netleşecek

Okulların açılmasına kısa sürede kalınırken, Aydın'da veli ve servis işletmecilerinin gözleri belediye meclisine çevrildi. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 2026-27 eğitim-öğretim yılına ilişkin servis ücretleri tarifesinin Eylül ayı meclis toplantısının ardından kesinleşeceğini belirtti.

Başkanın açıklaması:

Özmeriç, yapılan toplantılar sonucunda fiyat tarifesine ilişkin kararların önce komisyona havale edildiğini, ardından belediye meclisinin değerlendirmesinin beklendiğini söyledi. Özmeriç sözlerini şöyle sürdürdü: "Eylül ayının ikinci haftasındaki belediye meclisinde kesin karar çıkacaktır" ve işletmecilerin talebinin yüzde 30 ile yüzde 40 arasında olduğunu ifade etti.

Tutar beklentisi ve geçen yıl karşılaştırması:

Başkan, en kısa mesafe olan 0-10 kilometre için geçen yıl uygulanan tarifenin 2 bin 250 lira olduğunu hatırlattı. Bu yılki talebin enflasyon dikkate alınarak yüzde 30-40 civarında olmasının beklendiğini ve bunun yaklaşık olarak 2 bin 500 ile 3 bin küsür lira arasında bir fark yaratabileceğini aktardı. Özmeriç, mesafe aşımı ve rehberlik gibi ek ücretlerin bu tutarlara dahil olmadığını da vurguladı.

Kararın kesinleşmesi için yetkinin belediye meclisinde olduğunu belirten Özmeriç, nihai tarifeye ilişkin takdirin meclisin kurulacak oylamada ortaya çıkacağını kaydetti. Veliler ve hizmet sağlayıcılar, Eylül ayının ikinci haftasındaki toplantı sonucunu beklemeye devam ediyor.

OKULLARIN AÇILMASINA HAFTALAR KALA BİRÇOK VELİ DE BU YIL Kİ OKUL SERVİS ÜCRETLERİNİ MERAKLA...

OKULLARIN AÇILMASINA HAFTALAR KALA BİRÇOK VELİ DE BU YIL Kİ OKUL SERVİS ÜCRETLERİNİ MERAKLA BEKLERKEN, ÜCRETLERİN EYLÜL AYINDA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDAN SONRA NETLİK KAZANACAĞINI İFADE EDEN AYDIN ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI SEMİH ÖZMERİÇ; "EYLÜL AYININ İKİNCİ HAFTASINDAKİ BELEDİYE MECLİSİNDE KESİN KARAR ÇIKACAKTIR VE BİZİM TALEBİMİZ YÜZDE 30 İLE YÜZDE 40 ARASINDA BİR RAKAM" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İhracatta tarihî rekora ulaşıldı; Bilecik yatırımlarla güçleniyor
images

Bafra'da toprak yerine teknoloji: 63 bin metrekarelik serada üretim başladı
images

Vali Varol: Nazilli'nin sanayi ve ekonomik dönüşümüne destek sözü
images

Beklenen rekolte artışı gerçekleşmedi: yağmur, dolu ve sıcaklık Bursa siyah inci...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı