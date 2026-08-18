Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Bilecik'te anız alevleri: Pazaryeri'nde 10-15 saman balyası zarar gördü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangınında 10-15 saman balyası yanarak kül oldu; jandarma ve itfaiye müdahale etti, kasıt tespit edilmedi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te anız alevleri: Pazaryeri'nde 10-15 saman balyası zarar gördü

Bilecik'te anız alevleri: Pazaryeri'nde 10-15 saman balyası zarar gördü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi Gerdirme mevkiinde anız yangını çıktı. Bölgeden gelen ihbarın ardından jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, çevrede soğutma çalışmaları yapıldı.

olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi:

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının yayılmasının önüne geçildi. Müdahale sırasında bölgedeki alevler söndürülürken, itfaiye ekipleri yerinde soğutma ve güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından çevrede inceleme gerçekleştirildi.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yapılan incelemede yangının çıkışında herhangi bir kasıt, ihmal veya suç unsuru tespit edilmedi; yangının doğal nedenlerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Yangında tarla sahibine ait yaklaşık 10-15 saman balyası zarar gördü. Olayla ilgili olarak tarla sahibinin herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı öğrenildi.

BİLECİK’TE ÇIKAN YANGINDA BALYALAR KÜL OLDU

BİLECİK’TE ÇIKAN YANGINDA BALYALAR KÜL OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası