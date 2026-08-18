Bilecik'te anız alevleri: Pazaryeri'nde 10-15 saman balyası zarar gördü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi Gerdirme mevkiinde anız yangını çıktı. Bölgeden gelen ihbarın ardından jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, çevrede soğutma çalışmaları yapıldı.

olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi:

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının yayılmasının önüne geçildi. Müdahale sırasında bölgedeki alevler söndürülürken, itfaiye ekipleri yerinde soğutma ve güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından çevrede inceleme gerçekleştirildi.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yapılan incelemede yangının çıkışında herhangi bir kasıt, ihmal veya suç unsuru tespit edilmedi; yangının doğal nedenlerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Yangında tarla sahibine ait yaklaşık 10-15 saman balyası zarar gördü. Olayla ilgili olarak tarla sahibinin herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı öğrenildi.

BİLECİK’TE ÇIKAN YANGINDA BALYALAR KÜL OLDU