Küçükçekmece kovalamacası: yunus timlerinden 3 polis yaralandı

Olayın özeti:

İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde yaşanan kovalamaca, polis ekiplerinin karıştığı bir trafik kazasıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece Halkalı Caddesi üzerinde, saat 21.45 civarında görevde olan motorize yunus timleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Sürücünün durmayıp kaçması üzerine ekipler peşine düştü ve kovalamaca sırasında kaza meydana geldi.

Olayın seyri:

Kazaya karışan ekiplerden toplam 3 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylar, polis ekiplerinin yaptığı ilk tespitlerle sınırlı kaldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

İlk müdahalenin ardından yaralı polisler ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, emniyet güçlerinin kaza ve kovalamacanın detayları üzerindeki çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece'de şüpheli araç kovalamasında kaza yapan 3 yunus polisi yaralandı