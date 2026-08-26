Motosikletten fırlayıp 9 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da meydana gelen kazada İbrahim Halil K. (20) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğriçay Köprüsü yakınlarında kontrolden çıktı. Araç bariyerlere çarptıktan sonra sürücünün üzerinden fırlamasıyla olay karayolundan alt geçide doğru devam etti.

Olay yerinde belirlenen yüksekliğin yaklaşık 9 metre olduğu, sürücünün bu yükseklikten alt geçide düştüğü bildirildi. Kaza anının detayları yetkililerce inceleniyor.

müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ve yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; kazanın nedenine ilişkin ayrıntılar kazı ekiplerinin çalışması tamamlandıkça netleşecek.

ADIYAMAN’DA, BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA MOTOSİKLETTEN FIRLAYARAK KARAYOLUNDAN ALT GEÇİTTE DÜŞEN SÜRÜCÜ YARALANDI.