Bilecik'te bahçe temizliği yangını 2 hektarı etkiledi, söndürme çalışmaları sürüyor

Bilecik'te örtü yangını kısa sürede yayıldı:

Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Cumalı köyü mevkiinde, tarımsal faaliyet kapsamında yapılan bahçe temizliği sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak çevredeki örtü alanlarında etkili oldu ve durumu fark edenler ekipleri bilgilendirdi.

Müdahale ekiplerinin çalışması:

Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına hem karadan hem havadan müdahale etti. Müdahalede 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 20 personel görev aldı. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hasar ve sonrası çalışmaları:

Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış sebebi yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

BİLECİK’İN VEZİRHAN BELDESİNDE BAHÇE TEMİZLİĞİ SIRASINDA ÇIKAN VE YAKLAŞIK 2 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLAN ÖRTÜ YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI