İlk yarı üstünlüğü yetmedi: Gitsov'dan kırmızı karta rağmen galibiyet beklentisi

Fatih Karagümrük 1-1 Muğlaspor maç özeti

Trendyol 1. Lig 9. haftasında oynanan mücadelede Fatih Karagümrük, konuk ettiği Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik sorumlu Aleksandar Gitsov, maçın genelinde takımının oyunu önde götürdüğünü vurguladı ve sonucu üzülerek karşıladıklarını belirtti.

ilk yarıdaki üstünlük ve talihsizlikler:

Gitsov, "Maça başladığımızda ilk 10 dakika biraz zorlandık. Bu rakibin direkt oyun anlayışından kaynaklandı. Özellikle dönen topları toplayamadık. 10. dakikadan 44. dakikaya kadar aslında oyunu domine ettik. Çok fazla gol pozisyonu yaşadık. Aslında çok harika bir de gol attık. Sonrasında savunmaya çarpan topla talihsiz bir gol yedik." ifadelerini kullandı.

ikinci yarı, kırmızı kart ve taktik değişiklikler:

Gitsov, ikinci yarı için planlarının ilk 15 dakikayı domine edip maçı kazanmaya çalışmak olduğunu söyledi. Ancak maçın dönüm noktasının penaltı ve kırmızı kart olduğunu belirtti; ikinci yarının başında kırmızı kart görerek takım 10 kişi kaldı ve yeni bir yol aramak zorunda kaldıklarını anlattı.

Teknik sorumlu, oyuncu değişikliklerinin ardından takımın iyi bir iş çıkardığını, Cenk ve Ahmet ile birçok şans yakaladıklarını ancak sonucun istedikleri gibi olmadığını ifade etti. Gitsov karşılaşma sonrası, "Üzgün olan taraf biziz, bu maçı kazanabilirdik" diyerek takımının performansına rağmen mağlubiyetten uzak bir sonuca üzüldüklerini özetledi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Aleksandar Gitsov, ikinci yarının başında kırmızı kart görerek mücadeleye 10 kişi devam etmelerine rağmen maç boyunca oyunu önde götürdüklerini belirterek, "Üzgün olan taraf biziz, bu maçı kazanabilirdik" dedi.