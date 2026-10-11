Vitesi karıştıran sürücü kaldırımda oturan kişiye çarptı, anlar güvenlik kamerasında

Kazada ilk bilgiler:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park yerinden çıkış yapan bir sürücünün vitesleri karıştırması sonucu kaldırımda oturan bir kişiye çarpmasıyla kaza meydana geldi. Olay, Ulubatlı Caddesi üzerindeki Talatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 38 AHU 088 plakalı otomobil, park yerinden çıkmak isterken vitesleri karıştırdı; geri gitmek isterken aracın ileri hareket etmesi sonucu kaldırımda oturan G.E.K. çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

olayın gelişimi:

Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı G.E.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

görüntüler ve soruşturma:

Kazaya ilişkin anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün manevrası ve çarpma anı kayda geçti. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri soruşturma başlattı ve kazanın kesin nedeni ile olası ihmaller araştırılıyor.

Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için park manevralarında dikkatli olunması ve vites kontrollerinin yapılmasının önemine dikkat çekti.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE VİTESİ KARIŞTIRAN SÜRÜCÜ GERİ GELMEK YERİNE İLERİ GİDİNCE KALDIRIMDA OTURAN BİR KİŞİYE ÇARPTI. KAZADA BİR KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANIRKEN, KAZA ANI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.